'भारताची प्रगती ही संविधानामुळेच शक्य झाली'-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त राज्यपाल, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या योगदानाच
Published : April 14, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई : घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 135 व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्याकरिता चैत्यभूमीवर जनसागर उसळला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी डॉ. बाबासाहेबांना चैत्यभूमीवर अभिवादन केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं की, “एक व्यक्ती किती मोठा परिवर्तन घडवू शकतो, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवून दिलं. एक विचार, एक व्यक्ती, एक पुस्तक आणि एक ध्येय या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण भारताची दिशा बदलली. आंबेडकरांच्या संविधानामुळे भारतात लोकशाही व्यवस्था मजबूत झाली. समाजातील अन्यायकारक प्रथा संपुष्टात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जातीभेद, धर्मभेद तसेच स्त्री-पुरुष भेद कमी करण्यासाठी भक्कम पाया घातला गेला", असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितलं की," भारताची प्रगती ही संविधानामुळेच शक्य झाली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त देशभर आणि जगभर होणारे कार्यक्रम त्यांच्या कार्याला दिलेली खरी मानवंदना आहेत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे उच्च शिक्षण घेत असताना त्यांनी भारताच्या अर्थकारणासाठी महत्त्वपूर्ण मांडणी केली होती. भारतात सेंट्रल बँक असावी, अन्यथा बँकिंग व्यवस्था सक्षम होणार नाही, असा त्यांचा ठाम विचार होता. तसेच सिल्वर स्टॅंडर्डऐवजी गोल्ड स्टॅंडर्ड स्वीकारणे आणि करन्सीच्या विनिमय दरापेक्षा तिच्या खरेदी क्षमतेला (पर्चेसिंग पॉवर) महत्त्व देणे", अशी त्यांची भूमिका होती.
हिल्टन यंग आयोगासमोर दिलेल्या त्यांच्या साक्षीचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की," त्यांच्या विचारांमुळेच भारतात सेंट्रल बँक स्थापनेची शिफारस झाली. त्यातून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना झाली. आरबीआयच्या स्थापनेमागील मूळ संकल्पना ही बाबासाहेबांचीच होती. 1923 मध्ये मांडलेले त्यांचे आर्थिक विचार आजही तितकेच लागू आहेत. आज अमेरिका आणि चीनसारखे देश पुन्हा गोल्ड स्टॅंडर्डकडे वळण्याचा विचार करत आहेत, यावरून त्यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत विनिमय दरापेक्षा ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ला अधिक महत्त्व दिले जाते, हा विचारही त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वीच मांडला होता", असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
भारत आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. लवकरच दुसऱ्या आणि पहिल्या स्थानाकडे जाण्याची क्षमता देशात आहे. या प्रवासाला दिशा देणारे संविधान आणि त्यामागील दूरदर्शी नेतृत्व म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले," संविधानामध्ये महिलांना विशेष अधिकार देत त्यांना समानतेचे द्वार खुले करण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलं. महिला-पुरुष समानतेसाठी त्यांनी सूक्ष्म अभ्यास करून संविधानामध्ये महिलांच्या हक्कांना विशेष स्थान दिलं. त्यामुळे समाजात समानतेची नवी दिशा निर्माण झाली".
मुंबईची चैत्यभूमी ही एक ऊर्जा केंद्र - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी म्हटलं," प्रेरणेचा संकल्प हा बाबासाहेबांचे स्मरण करण्याचा अधिकार आहे. समतेचा हा उत्सव आहे. मुंबईची चैत्यभूमी ही एक ऊर्जा केंद्र असून दरवर्षी येथे येणाऱ्या भीम अनुयायांसाठी ती श्रद्धेचं स्थान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महामानव होते. त्यांनी राज्यघटनेद्वारे देशाला एकता, समता आणि बंधुत्वाच्या सूत्रात बांधले. एक मत, एक मूल्य देत प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार, कामगारांना न्याय आणि प्रत्येक धर्माला स्वातंत्र्य दिलं. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून महिलांना सन्मानानं उभे राहण्याचा अधिकार मिळाला. चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी राज्य सरकारने 56 कोटींचा निधी दिला असून समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा विचारच बाबासाहेबांच्या कार्याचा खरा संदेश आहे".
संविधान हाच राष्ट्रधर्म- एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात बाबासाहेबांच्या विचारांना अभिवादन करत संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांनी सांगितलं की," बाबासाहेबांनी निवडणुकीत “माणूस” ही निशाणी घेत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवलं. अनेक देशांचा अभ्यास करून त्यांनी भारताला सर्वोत्तम संविधान दिलं. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचू शकतो. भारताची लोकशाही भक्कम पायावर उभी असून तो पाया बाबासाहेबांनीच रचला आहे. संविधान हाच राष्ट्रधर्म असून त्याचा सन्मान राखणं प्रत्येकाची जबाबदारी आहे", असे त्यांनी नमूद केलं.
