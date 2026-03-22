मुंबईच्या मूळ अधिष्ठानापैकी माझगावची ग्रामदेवता वैकुंठमाता; चैत्र नवरात्र असल्यानं भाविकांची गर्दी
मुंबईमध्ये पाहण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहेत. अशीच एक ऐतिहासिक वास्तू आपल्याला डॉकयार्ड लोकल स्थानकावरून पाहता येतं. त्या वैकुंठमाता मंदिराबाबत जाणून घेऊयात
Published : March 22, 2026 at 5:34 PM IST
मुंबई : मुंबईची निर्मिती ब्रिटिशांनी केली, असं म्हटलं जातं. मात्र, मुंबई काही मंदिरे ब्रिटिशांच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. त्यापैकी एक म्हणजे माझगावची ग्रामदैवत अशी ओळख असणाऱ्या वैकुंठमातेचं मंदिर आहे. मुंबईच्या डॉकयार्ड लोकल स्थानकावरूनवर टेकडीवर पाहिलं तर आपल्याला हे मंदिर दिसू शकतं. डॉकयार्ड स्थानकापासून अगदी दहा मिनिटं चालल्यानंतर टेकडीचा रस्ता लागतो. त्या टेकडीवर हे मंदिर वसलं आहे. सध्या चैत्र नवरात्र सुरू असल्यामुळं इथं भाविकांची मोठी गर्दी आहे.
कोळी समाजातर्फे केली जाते देवीची पूजा : जेव्हा मुंबईतलं माझगाव हे केवळ कोळ्यांचं गाव होतं, तेव्हापासून या ठिकाणी कोळी समाजातर्फे देवीची पूजा केली जाते. कोळी बांधव आजही मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्यापूर्वी देवीला श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद घेतात. घरात कोणतंही शुभकार्य किंवा देवकार्य असलं तर गावदेवीला मान दिला जातो. आपलं गाऱ्हाणं इथं मांडलं जातं.
चिमाजी अप्पांचा ऐतिहासिक संदर्भ : चिमाजी अप्पा आणि सरदार सखाराम बापू हे या देवीचे भक्त होते. चिमाजी अप्पा यांनी वसईच्या किल्ल्याच्या मोहिमेत या क्षेत्राचा उपयोग राखीव कुमक ठेवण्यासाठी केला होता. वसईची मोहीम यशस्वी झाल्यावर त्यांनीच मंदिराचा जीर्णोद्धार केला, असं सांगितलं जातं. देवीचीं मूर्ती पाषाणाची असून वाघावर बसलेली आहे. मूर्तीची उंची दीड फूट असून देवी चतुर्भुजा आहे. देवीची वार्षिक यात्रा महाशिवरात्रीच्या दिवशी भरते. चतुर्भुज, व्याघ्रासन आणि हातातील आयुधं यावरून हे कात्यायनी देवीचेच स्वरुप असावं, असं वाटतं. वैकुंठमाता हे नावं देवीला कसं मिळालं? याचा काही ऐतिहासिक दस्तावेज नाहीत. कदाचित देवीच्या उच्च स्थानावरून तिला कोळी समाजानं हे नाव दिलं असावं, असं म्हटलं जातं. मूळ मंदिराच्या बाजूला पाताळेश्वर महादेवाचं मंदिर आहे. श्री वैकुंठमाता नवसाला पावते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. भाविक खणानारळांनी देवीची ओटी भरतात.
"मागील तीन पिढ्यांपासून आम्ही इथं येतो. परिसरातील नागरिकांची देवीवर मोठी श्रद्धा आहे. प्रत्येक संकटात देवी आमच्या पाठीशी उभी राहते, अशी आमची भावना आहे," - लीना नाईक, भाविक
"माझा जन्म माझगावमध्ये झाला आहे. लहानपणापासून आम्ही सुखदुःख काही असो देवीच्या दर्शनासाठी येतो. देवीवर आमची श्रद्धा आहे. देवीला काही मागितलं की ते मिळतं असं आम्हाला वाटतं. देवीच्या दर्शनासाठी नेहमीच आम्ही इथं येत असतो," - कविता शेडगे, भाविक
मुंबईहूनही प्राचीन या देवीचा इतिहास : "मुंबईतल्या मूळ अधिष्ठानांपैकी एक अधिष्ठान म्हणजे माझगावची ही गावदेवी आहे. मोठ्या प्रमाणावर भक्त नेहमीच देवीच्या दर्शनाला येत असतात. मुंबईहूनही प्राचीन या देवीचा इतिहास आहे. चिमाजी अप्पा यांनी या देवीच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे. माझगावची गावदेवी म्हणून वैकुंठमातेची ओळख आहे," अशी माहिती पुजारी सिद्धार्थ शेणवी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
