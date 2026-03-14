छगंती कोटेश्वर राव यांचं नवी मुंबईत राम- सीता विवाहावर धार्मिक प्रवचन, भक्तांची हजेरी

नवी मुंबईत प्रवचन देताना छगंती कोटेश्वर राव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 14, 2026 at 10:29 PM IST

नवी मुंबई - छगंती कोटेश्वर राव यांनी शनिवारी रामायणातील राम आणि सीता विवाह यावर धार्मिक प्रवचन नवी मुंबईतील ऐरोली येथे दिलं. यावेळी छगंती कोटेश्वर राव यांचे अनुयायी बहुसंख्येनं उपस्थित होते.

श्री राम आणि सीता यांचा विवाह (सीता स्वयंवर) हा विश्वामित्र ऋषींच्या मार्गदर्शनाखाली मिथिला नगरीत झाला. राजा जनकाने लावलेल्या अटीनुसार, श्रीरामाने भगवान शिवाचे जड धनुष्य पेलून त्याची प्रत्यंचा चढवताना ते तोडले. या पराक्रमानंतर सीता मातेने श्रीरामांच्या गळ्यात वरमाला घातली आणि या पवित्र दांपत्याचा विवाह सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला.

ऋषी विश्वामित्र राम आणि लक्ष्मणाला मिथिला नगरीत घेऊन आले होते, जिथे राजा जनकाने त्यांचे स्वागत केले. अनेक पराक्रमी राजे धनुष्य उचलू शकले नाहीत. तेव्हा विश्वामित्रांच्या आज्ञेनुसार, श्रीरामांनी शिवधनुष्य सहज उचलले आणि त्यावर प्रत्यंचा चढवताना तो धनुष्य खंडित झाला.

या दैवी मिलननंतर सीता मातेने श्रीरामांना आपला पती म्हणून निवडले. पुढे अयोध्येहून राजा दशरथ हे आपल्या पुत्रांच्या लग्नासाठी आले आणि राम-सीता, लक्ष्मण-ऊर्मिला, भरत-मांडवी आणि शत्रुघ्न-श्रुतकीर्ती यांचा विवाह संपन्न झाला. ही कथा प्रवचनाच्या माध्यमातून छगंती कोटेश्वर राव यांनी त्यांच्या अनुयायांना ऐकवली.

छगंती कोटेश्वर राव हे एक विद्वान आहेत, जे सनातन धर्मावरील त्यांच्या प्रवचनांसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या कथा या जगभरातील तेलुगू समुदायात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध आहेत. त्यांना प्रवचनातील अनेक पदव्या मिळाल्या आहेत. त्यांची सांस्कृतिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. संस्कृती आणि संबंधित विविध राज्य सरकारच्या उपक्रमांमध्ये देखील योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात अनुयायी आहेत.

संपादकांची शिफारस

