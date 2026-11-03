सीईटी परीक्षेत दोन हजार 300 कोटींचा घोटाळा? रोहित पवारांचा स्टिंग ऑपरेशनद्वारे पर्दाफाश
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सीईटी परीक्षेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी केला आहे.
Published : November 3, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई - राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सीईटी परीक्षेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी केला आहे. सीईटी परीक्षेचा डेटा लीक करून प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार केला जात असून या प्रकरणात तब्बल 2 हजार 300 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ सादर केला.
'एड्युस्पार्क' कंपनीवर संशय - सीईटी परीक्षेचा डेटा 'एड्युस्पार्क' कंपनीकडून लीक झाल्याचा संशय रोहित पवार यांनी व्यक्त केला. या कंपनीला सुमारे 2 हजार 300 कोटी रुपयांची कामे देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तत्कालीन मंत्री उदय सामंत यांच्या कार्यकाळात कंपनीला काम मिळाले. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील आणि दीपक केसरकर यांच्या काळातही कंपनीला कंत्राटे देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करूनही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे पवार म्हणाले.
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी 25 लाखांचा दर - पत्रकार परिषदेत शिक्षक नारायण शिंगारे यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ दाखवला. अभियांत्रिकीच्या नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी 25 लाख रुपये मागितले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. हा प्रकार लखनौमधून चालवला जात असून, सुभेंदू प्रभात नावाच्या व्यक्तीच्या सात कंपन्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्तीने एका कॅबिनेट मंत्र्याचा भाऊ असल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
पोलीस, एसआयटीकडून तक्रार घेतली नसल्याचा आरोप - या प्रकरणी स्थानिक पोलीस आणि एसआयटीकडे तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी तक्रार स्वीकारली नाही, असा दावा शिंगारे यांनी केला. राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणी सरकारने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही केली.
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