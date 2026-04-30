सीईटी प्रवेश परीक्षा 9 मेपासून सुरू, दुसऱ्या टप्प्यात 4 लाख 92 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी

सीईटी प्रवेश परीक्षा 9 मेपासून सुरू होणार आहेत. नवीन पद्धत राष्ट्रीय स्तरावरील जेईई मेन परीक्षेप्रमाणे आहे आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यास मदत करेल.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 8:35 AM IST

मुंबई - राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) प्रक्रियेत यंदा मोठा बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना ‘दुसरी संधी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत एमबीए/एमएमएस, अभियांत्रिकी (PCM), तसंच फार्मसी, कृषी (PCB) गटांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभरातून सुमारे 4 लाख 92 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती उच्चशिक्षण विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीतून समोर आली आहे.

नवीन वेळापत्रकानुसार एमबीए/एमएमएसची परीक्षा 9 मे रोजी होणार आहे. त्यानंतर पीसीबी गटाची परीक्षा 10 व 11 मे रोजी, तर पीसीएम गटाची परीक्षा 12 ते 21 मे या कालावधीत (16 व 17 मे वगळता) घेतली जाणार आहे. ही संपूर्ण परीक्षा राज्यभर विविध केंद्रांवर होणार आहे.



सीईटी सेलनं यावर्षी प्रथमच ‘दोन प्रयत्न’ (Two Attempt System) लागू केला आहे. विद्यार्थ्यांना किमान एक परीक्षा देणे बंधनकारक असले तरी दुसरी परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. दोन्ही परीक्षा दिल्यास ज्या प्रयत्नात जास्त टक्केवारी (percentile) मिळेल, तो निकाल अंतिम प्रवेशासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.


पहिल्या टप्प्यात जवळपास 8 लाख 96 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी सुमारे 8 लाख 33 हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, तर काही विद्यार्थी गैरहजर राहिले. दुसरी संधी दिल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना तसंच कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रयत्न करण्याची संधी मिळत आहे.


एमबीए/एमएमएस सीईटी संदर्भातही दुसऱ्या प्रयत्नासाठी विशेष एकदिवसीय नोंदणीची सुविधा देण्यात आली होती, ज्यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता आलं.


उच्चशिक्षण विभागाच्या मते, ही पद्धत राष्ट्रीय स्तरावरील जेईई मेन परीक्षेप्रमाणे आहे आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यास मदत करेल. तसेच, अंतिम निकाल सुधारण्याची संधी मिळाल्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि संधींची समानता वाढेल.

मागील काही वर्षांत काही अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश कमी होत असल्यानं राज्य सरकारनं सीईटी प्रक्रियेत लवचिकता आणण्यावर भर दिला आहे. तरीही, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी ही प्रमुख प्रवेशपरीक्षा राहणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. एकूणच, ‘दुसरी संधी’ ही संकल्पना विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरत असून, यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया अधिक स्पर्धात्मक आणि विद्यार्थी-केंद्रित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

