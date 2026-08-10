आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा; लोकल उशिरा धावल्यानं चाकरमान्यांचे हाल
मुंबईकर रोज लाखोंच्या संख्येनं लोकलनं ये जा करतात. मात्र आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी पश्चिम रेल्वेवर आणि मध्य रेल्वेवर लोकल उशिरानं धावल्यानं चाकरमान्यांचे हाल झाले.
Published : August 10, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई : मुंबईची लाईफ लाईन म्हणून लोकल रेल्वेची ख्याती आहे. रोज लाखोंच्या संख्येनं मुंबईकर लोकलनं ये जा करत असतात. मुंबईतील ऑफिसमध्ये पोहोचण्यासाठी लोकल हे महत्त्वाचं साधन आहे. मात्र आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी पश्चिम रेल्वेवर आणि मध्य रेल्वेवर लोकल उशिरानं धावल्यानं चाकरमान्यांचे हाल झाले. याचबरोबर मध्य रेल्वे देखील उशिरानं धावत होती.
रेल्वे वाहतुकीचे पॉईंट फेल : पश्चिम रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दादर आणि गोरेगाव इथं रेल्वे वाहतुकीचे पॉईंट फेल झाल्यानं म्हणजेच तांत्रिक बिघड झाल्यानं चर्चगेटकडं जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या लोकल तब्बल 20 ते 30 मिनिट उशिरानं धावत होत्या. सकाळी 10 वाजून 10 मिनिटांनी दादर इथं व गोरेगाव इथं बिघड झाला. हा बिघाड 10 वाजून 25 मिनिटांनी दुरुस्त करण्यात आला. मात्र या काळात थांबलेल्या लोकलमुळे पश्चिम रेल्वे तब्बल वीस ते तीस मिनिटं उशिरानं धावत होती.
मुलुंड स्टेशनवर निर्माण कार्य सुरू : दुसरीकडं मध्य रेल्वेवर देखील मुलुंड स्टेशनवर निर्माण कार्य सुरू असलेल्या ठिकाणी एक केबल ओवर हेड वायर वर येऊन पडली. त्याचा फटका मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर झाला. मध्य रेल्वे देखील 30 मिनिटं उशिरानं धावत होती. मुलुंड करून ठाण्याकडं जाणारी व ठाण्याहून सीएसएमटी स्थानकाकडं जाणारी रेल्वे वाहतूक यामुळे खोळंबली. या सगळ्यांमध्ये मनस्ताप झाला तो सर्वसामान्य मुंबईकरांना. 11 वाजून 53 मिनिटं ते 12 वाजून 17 मिनिटांपर्यंत ठाण्याकडं जाणारी वाहतूक खोळंबली होती.
कल्याण धिम्या मार्गावरील लोकलला फटका : यामुळे कल्याणकडं जाणाऱ्या धिम्या मार्गावरील लोकल या 20 मिनिटं तर सीएसएमटीकडं जाणाऱ्या लोकल या 20 मिनिटं उशिरा धावत होत्या. ठाणे आणि मुलुंड स्थानक दरम्यान रेल्वे रुळावर एका मागोमाग एक लोकल गाड्या उभ्या असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी चाकरमान्यांचे हाल : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकल गाड्या उशिरानं धावत असल्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना मनस्ताप सहन करावा लागला. नोकरीसाठी निघालेल्या अनेक चाकरमान्यांना त्यांच्या रोजच्या लोकल गाड्यांसाठी प्लॅटफॉर्मवर बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावर विविध ठिकाणी तांत्रिक बिघाड झाल्यानं लोकल ट्रेनच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी पॉइंट्समध्ये बिघाड झाल्यानं काही लोकल गाड्या उशिरानं धावल्या.
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