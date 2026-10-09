जालन्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती; केंद्रीय पथकाकडून शेतीची पाहणी, 65 टक्के पंचनामे पूर्ण
जालना जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे.
Published : October 9, 2026 at 8:36 PM IST
जालना : जिल्ह्यात कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पथकानं जालना जिल्ह्याचा दौरा केला. यावेळी बदनापूर तालुक्यातील नानेगाव आणि किनगाव वाडी, तसेच अंबड तालुक्यातील जामखेड येथील शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. कमी पावसामुळे पिकांवर झालेला परिणाम, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पाणीसाठ्याची स्थिती याबाबत पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून माहिती घेतली. दरम्यान, जिल्ह्यात आतापर्यंत 65 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित पंचनामे येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.
कमी पावसाचा शेतीला फटका; केंद्रीय पथकाकडून पाहणी :
जालना जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. पिकांची खुंटलेली वाढ, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आणि फळबागांवरील ताण यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकानं बदनापूर तालुक्यातील नानेगाव आणि किनगाव वाडी, तसेच अंबड तालुक्यातील जामखेड येथे शेतांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी पिकांची सद्यस्थिती, पावसाचे प्रमाण, सिंचनासाठी उपलब्ध साधने आणि कमी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली.
कापूस, सोयाबीन आणि मोसंबी बागांच्या नुकसानीची माहिती :
जिल्ह्यात कमी पावसामुळे कापूस आणि सोयाबीन या प्रमुख खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. तसेच मोसंबी बागांनाही पावसाअभावी फटका बसत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकाला दिली. जमिनीतील ओलावा कमी होणे, पिकांना पुरेसे पाणी न मिळणे आणि फळबागांना सिंचन करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत पथकाने शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.
शेततळ्यांतील पाणीसाठाही कमी :
कमी पावसामुळे शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावरही परिणाम झाला आहे. शेततळ्यांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा नसल्यानं पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रीय पथकानं शेततळ्यांची पाहणी करून पाणीसाठ्याची स्थिती जाणून घेतली. तसेच, पाण्याअभावी शेतीचं व्यवस्थापन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेतली.
जिल्ह्यात 65 टक्के पंचनामे पूर्ण; आठवडाभरात शंभर टक्के उद्दिष्ट :
जिल्ह्यात पीक नुकसानीचं आतापर्यंत 65 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली. कमी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची माहिती संकलित करून पंचनामे पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकडे लक्ष :
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीमुळे जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबतची माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या पाहणीनंतर शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार आणि त्याबाबत पुढील निर्णय कधी होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर आता अहवाल आणि शासनाच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्याचबरोबर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.