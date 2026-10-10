दासखेडमध्ये केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी; ‘छावणीला नको, दावणीला द्या’; शेतकऱ्यांची चारा डेपोची मागणी
दासखेडमध्ये केंद्रीय पथकानं दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. पाणीटंचाई, पिकांचे नुकसान आणि चाऱ्याच्या संकटामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी गावात चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी केली.
Published : October 10, 2026 at 8:22 PM IST
बीड : पाटोदा तालुक्यातील दासखेड येथे केंद्रीय पथकाने दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी पथकाने सोयाबीन, कोबी उत्पादक तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पावसाअभावी निर्माण झालेली पाणीटंचाई, वाढत्या तापमानाचा पिकांवर होणारा परिणाम, घटते उत्पादन आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसल्यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडल्याचं चित्र या पाहणीतून समोर आलं. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील परिस्थिती आणि संभाव्य आर्थिक नुकसानीची भीती पथकासमोर मांडली.
पंधरा दिवस पुरेल एवढाच चारा शिल्लक : दासखेड येथील दूध उत्पादक शेतकरी अंकुश परसराम शिंदे यांच्या मुक्त गोठ्याची केंद्रीय पथकाने पाहणी केली. यावेळी शिंदे यांनी गोठ्यात केवळ पंधरा दिवस पुरेल एवढाच चारा शिल्लक असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर बाहेरून सुमारे 11 हजार रुपये प्रतिटन दराने चारा खरेदी करावा लागण्याची माहिती पथकाला दिली. गावातच शासनाच्या माध्यमातून चारा डेपो सुरू केल्यास चाऱ्याची समस्या कमी होऊ शकते, असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळं गावात चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे. ‘छावणीला नको, दावणीला द्या’, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली.
सोयाबीन उत्पादकांसमोर सिंचनाचा प्रश्न : सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मधुकर नवनाथ ठोंबरे, सुधाकर नवनाथ ठोंबरे आणि कानिफनाथ बबनराव ठोंबरे यांनी पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळं निर्माण झालेल्या समस्यांची माहिती दिली. यंदा 15 एकर क्षेत्रातील सोयाबीन लागवडीसाठी 15 हजार रुपये खर्च झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, शेततळ्यातही पाणी शिल्लक नसल्यानं पिकांना पाणी द्यायचं कसं, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. पाण्याअभावी शेतीचे नियोजन कोलमडलं असून, हाताशी आलेल्या पिकांच्या भवितव्याबाबत चिंता वाढली आहे. पिकांच्या संगोपनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध नसल्यानं उत्पादनात घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
वाढत्या तापमानामुळं पिकांवर परिणाम होण्याची भीती : पेरणीपासून पिकांच्या संगोपनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसल्यानं लागवडीखालील क्षेत्र कमी करण्याची वेळ आली आहे. तसेच उभ्या पिकांचं उत्पादन घटण्याची भीतीही वाढली आहे. वाढते तापमान, पावसाची प्रतीक्षा आणि शेतीचा वाढता खर्च यामुळं शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. दासखेड येथील पाहणी दरम्यान केंद्रीय पथकाने शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेत प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची माहिती घेतली. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या व्यथा आणि पिकांची झालेली अवस्था यातून पाटोदा तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता दिसून आली.
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