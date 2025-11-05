दहा मिनिटांच्या भेटीनं शेतकऱ्यांच्या व्यथा नाय समजणार, अहिल्यानगरच्या अतिवृष्टीनं बाधित गावांची केंद्रीय पथकाकडून धावती पाहणी
अतिवृष्टीनं झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी अखेर केंद्र शासनाचे पथक बुधवारी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात दाखल झाले.
November 5, 2025
अहिल्यानगर : जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या प्रलयकारी अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे, रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीने होत्याचे नव्हते केले, याची पाहणी करण्यासाठी अखेर केंद्र शासनाचे उच्चस्तरीय केंद्रीय पथक बुधवारी (दि.५) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात दाखल झाले. या पथकाने विविध नुकसानग्रस्त गावांना भेट देऊन नुकसानीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित : भारत सरकारचे सहसचिव आर. के. पांडे यांनी या महत्त्वपूर्ण पथकाचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. अरविंद वाघमारे, तसेच गृह मंत्रालयाचे आशिष गौर हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. केंद्राच्या या पथकासोबत जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते. यामध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपविभागीय अधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार उद्धव नाईक, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.
वरिष्ठांना दिल्या उपाययोजनांच्या सूचना : पथकाने पाथर्डी तालुक्यातील करंजी, देवराई, पारेवाडी आणि सोमठाणे खुर्द या चार गावांना भेटी दिल्या. करंजी येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिवृष्टीमुळे कोसळलेल्या नुकसानग्रस्त पुलाची पथकाने बारकाईने पाहणी केली. याशिवाय संत्रा फळबागेचं झालेलं नुकसान आणि पावसामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीची स्थितीही त्यांनी जाणून घेतली. पाहणीदरम्यान पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांना भविष्यात अशा आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या.
नुकसानीची केली पाहणी : पुढे देवराई येथील तुटलेले बंधारे आणि पारेवाडी येथील पाण्यामुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या पुलाची पाहणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त पूल व बंधाऱ्यांची सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर, आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने पुनर्बांधणी करण्याच्या सूचनाही पथकाने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली : या पाहणी दौऱ्यात केंद्राच्या पथकाने शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या असल्या तरी, अनेक शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राचे पथक येणार असल्याची माहिती मिळाली होती, पण पथक कधी आले आणि कधी गेले हे आम्हाला कळलेच नाही. पथकाने केवळ रस्त्यावरूनच पाहणी केली, ते आमच्या गावात आले देखील नाहीत. नुकसानग्रस्त नागरिकांशी थेट संवाद न साधल्यामुळे अनेक शेतकरी नाराज आहेत. त्यांनी आमच्याकडे येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करायला हवी होती, आमचे झालेले नुकसान स्वतः डोळ्यांनी पाहायला हवे होते आणि आमच्याशी संवाद साधायला हवा होता, अशी खंत काही नागरिकांनी व्यक्त केली.
भरघोस आर्थिक मदतीची अपेक्षा : केंद्राचे पथक आल्यामुळे आता मदतीची आशा पल्लवीत झाली आहे. नुकसानग्रस्त नागरिकांनी केंद्राकडून भरघोस आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा नव्याने उभारी घेता येईल. एकंदरीत, केंद्राच्या उच्चस्तरीय पथकाच्या पाहणीमुळे मदतीच्या कार्यवाहीला वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी संवाद साधण्यात पथक कमी पडल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
रस्त्यावरूनच पाहणी करून गेले : "सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत नदीला आलेल्या पुरामुळे घरात पाणी शिरले. पाण्यामुळे मोठे नुकसान झाले. मुलांचे शैक्षणिक साहित्य, घरातील संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेले, मशिनरी खराब झाल्या. आज केंद्राचे पथक गावात येणार असल्याचे समजले, परंतु पथकाने रस्त्यावरूनच पाहणी करून गेले. आमच्याकडे ते आले नाहीत. आमच्या नुकसानीची पाहणी केली नाही," अशी खंत नुकसानग्रस्त शेतकरी वसंत दानवे यांनी व्यक्त केली.
नागरिकांशी संवाद साधला नाही : करंजी गावचे सरपंच रफिक शेख यांनी देखील पथकाने पाहणी केली, परंतु अपेक्षेप्रमाणे नागरिकांशी संवाद साधला नसल्याचं सांगितलं. केंद्रीय पथकाच्या वरिष्ठांनी नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत देण्याची सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना दिली. यावेळी सरपंच शेख म्हणाले, "करंजी गावात केंद्राचे पथक आले होते. त्यांनी महादेव मंदिराजवळील घरांची तसेच एका शेताची पाहणी केली. केंद्रीय पथक गावातील काही नागरिकांशी संवाद साधतील अशी अपेक्षा होती, परंतु मोठा धावता दौरा असल्याने ते १० मिनिटे थांबले आणि निघून गेले." यावेळी मागणी केली आहे की, नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत मिळावी. तसेच शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान जमा करावे. यावेळी केंद्राचे पथक प्रमुख यांनी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना केल्या आहेत.
