डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन : 4 ते 8 डिसेंबरदरम्यान 15 विशेष रेल्वे गाड्या धावणार, पाहा वेळापत्रक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथे अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेनं 4 ते 8 डिसेंबरदरम्यान 15 अनारक्षित विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला.
Published : November 25, 2026 at 8:59 AM IST
मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी मोठ्या संख्येनं अनुयायी दादर इथं येतात. या प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेनं 4 ते 8 डिसेंबर या कालावधीत 15 अनारक्षित विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक :
- 4 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01260 नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष नागपूर येथून सायंकाळी 6.10 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10.55 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथं पोहोचेल.
- 4 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01262 नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष नागपूर येथून रात्री 11.55 वाजता सुटेल.
- 5 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01264 नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष नागपूर येथून सकाळी 7.40 वाजता सुटेल.
- 5 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01266 नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष नागपूर येथून सायंकाळी 6.10 वाजता सुटेल.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत येणाऱ्या अनुयायांना रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्य रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विशेष रेल्वे गाड्या :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथे अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेनं 4 ते 8 डिसेंबरदरम्यान 15 अनारक्षित विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक आणि थांबे पुढीलप्रमाणे आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-नागपूर विशेष गाड्या :
- 6 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01249 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर विशेष रात्री 8.25 वाजता सुटेल.
- 7 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01251 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर विशेष सकाळी 10.30 वाजता सुटेल.
- 7 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01255 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर विशेष दुपारी 12.35 वाजता सुटेल.
- 8 डिसेंबर : गाडी क्रमांक 01257 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर विशेष मध्यरात्री 12.25 वाजता सुटेल.
या गाड्यांना दादर, कल्याण, कसारा, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, नांदुरा, जलंब, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव, पुलगाव, वर्धा, सेवाग्राम आणि अजनी या स्थानकांवर थांबा असेल.
दादर-नागपूर विशेष गाडी :
7 डिसेंबर रोजी गाडी क्रमांक 01253 दादर - नागपूर विशेष दादर येथून मध्यरात्री 12.40 वाजता सुटेल. या गाडीला कल्याण, कसारा, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, नांदुरा, जलंब, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव, पुलगाव, वर्धा, सेवाग्राम आणि अजनी या स्थानकांवर थांबा असेल.
कलबुर्गी - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष गाडी :
गाडी क्रमांक 01245 कलबुर्गी - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष 5 डिसेंबर रोजी कलबुर्गी येथून सायंकाळी 6.30 वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8.20 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथं पोहोचेल. या गाडीला गाणगापूर रोड, अक्कलकोट रोड, सोलापूर, कुर्डूवाडी, दौंड, पुणे, लोणावळा, कल्याण आणि दादर या स्थानकांवर थांबा असेल.
अमरावती आणि कोल्हापूरसाठी मुंबईला दोन विशेष रेल्वे गाड्या
प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने अमरावती - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या मार्गांवर दोन विशेष रेल्वे गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमरावती - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष गाडी क्रमांक 01218 अमरावती इथून 5 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5.45 वाजता सुटेल. तर परतीची विशेष गाडी क्रमांक 01217 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 7 डिसेंबर रोजी मध्यरात्री 12.40 वाजता सुटेल.
या गाडीला दादर, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, नांदुरा, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर आणि बडनेरा या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मार्गावरही विशेष रेल्वे गाडी चालविण्यात येणार आहे. गाडी क्रमांक 01402 कोल्हापूर येथून 5 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 4.40 वाजता सुटेल. तर परतीची गाडी क्रमांक 01401 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथून 6 डिसेंबर 2026 रोजी रात्री 10.30 वाजता सुटेल.
या गाडीला दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, चिंचवड, पुणे, जेजुरी, लोणंद, सातारा, कराड, किर्लोस्करवाडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर आणि हातकणंगले या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.
या विशेष गाड्यांमधील अनारक्षित डब्यांसाठी सामान्य दराने यूटीएस प्रणालीद्वारे तिकिटं बुक करता येतील. गाड्यांचे सविस्तर वेळापत्रक आणि थांब्यांची माहिती मिळविण्यासाठी प्रवाशांनी www.enquiry.indianrail.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा एनटीईएस ॲप डाउनलोड करावे, असं आवाहन मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी केलं आहे.