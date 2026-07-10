लोणावळा - कर्जत मार्गावर भूस्खलनामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी रेल्वेगाड्या रद्द; 8 विशेष रेल्वेगाड्या रद्द
लोणावळा - कर्जत मार्गावर भूस्खलनामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या आहेत. तर काही विशेष रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या आहेत.
Published : July 10, 2026 at 9:47 AM IST
मुंबई - तुम्ही मुंबईहून पुण्याला रेल्वेने प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईतल्या तुफान पावसानंतर मुंबईत जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे याचा फटका मध्य रेल्वेला आणि पश्चिम रेल्वेलादेखील बसला आहे. यातच मुंबई आणि पुण्याला जोडणाऱ्या कर्जत घाटामध्ये दरड कोसळली आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेनं काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोणावळा - कर्जत मार्गावर भूस्खलनामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी रेल्वेगाड्या रद्द
10.07.2026 ते 17.07.2026 या कालावधीत दररोज धावणाऱ्या गाड्या रद्द
- गाडी क्रमांक 17317 हुबळी - दादर एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 17318 दादर - हुबळी एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 22944 इंदूर - दौंड एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 22943 दौंड - इंदूर एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 22732 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - हैदराबाद एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 22731 हैदराबाद - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 12124 पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस डेक्कन क्वीन
- गाडी क्रमांक 12123 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - पुणे डेक्कन क्वीन
- गाडी क्रमांक 11007 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - पुणे डेक्कन एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 11008 पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस डेक्कन एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 12127 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 12128 पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इंटरसिटी एक्सप्रेस
- गाडी क्रमांक 22157 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट मेल
- गाडी क्रमांक 22158 चेन्नई एग्मोर - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट मेल
संबंधित रेल्वे मार्ग पूर्ववतं करण्याचे काम मोठ्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. मध्य रेल्वेची टीम अहोरात्र काम करत आहे. मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहून बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. रेल्वे सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत-स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेल्वे
खालीलप्रमाणे वेगवेगळ्या तारखांना सुटणाऱ्या गाड्या रद्द
- गाडी क्रमांक 17411 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेस ( 10.07.2026 ते 17.07.2026)
- गाडी क्रमांक 17412 कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस महालक्ष्मी एक्सप्रेस (09.07.2026 ते 17.07.2026)
- गाडी क्रमांक 20495 जोधपूर - हडपसर एक्सप्रेस (10.07.2026 ते 17.07.2026)
- गाडी क्रमांक 20496 हडपसर - जोधपूर एक्सप्रेस (11.07.2026 ते 17.07.2026 पर्यंत
- गाडी क्रमांक 11028 सातारा - दादर एक्सप्रेस (11.07.2026, 13.07.2026 आणि 14.07.2026 )
- गाडी क्रमांक 11027 दादर - सातारा एक्सप्रेस (10.07.2026, 12.07.2026, 13.07.2026, 17.07.2026 )
- गाडी क्रमांक 11041 दादर - साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस (09.07.2026, 11.07.2026, 14.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026 )
- गाडी क्रमांक 11042 साईनगर शिर्डी - दादर एक्सप्रेस (10.07.2026, 12.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026, 17.07.2026 )
विशेष गाड्या रद्द
- गाडी क्रमांक 01079 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - गोरखपूर एक्सप्रेस ( 10.07.2026 ते 15.07.2026 पर्यंत)
- गाडी क्रमांक 01080 गोरखपूर - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस ( 12.07.2026 ते 17.07.2026
- गाडी क्रमांक 01415 पुणे - गोरखपूर एक्सप्रेस (10.07.2026 ते 15.07.2026)
- गाडी क्रमांक 01416 गोरखपूर – हडपसर एक्सप्रेस ( 11.07.2026 ते 16.07.2026)
- गाडी क्रमांक 01431 पुणे - गाझीपूर सिटी एक्सप्रेस (10.07.2026 आणि 14.07.2026 )
- गाडी क्रमांक 01432 गाझीपूर सिटी - हडपसर एक्सप्रेस ( 12.07.2026 आणि 16.07.2026 )
- गाडी क्रमांक 01491 पुणे - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ( 10.07.2026)
- गाडी क्रमांक 01492 हजरत निजामुद्दीन - पुणे एक्सप्रेस ( 11.07.2026 )
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