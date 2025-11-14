Bihar Election Results 2025

सेंट्रल रेल्वे मजदूर युनियनचा ‘वर्क टू रूल’चा इशारा, वाहतूक पुन्हा विस्कळीत होण्याची शक्यता

लोहमार्ग पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केल्याने कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत ड्युटी असेल तेवढेच काम करण्याचा इशारा दिला आहे.

सेंट्रल रेल्वे मजदूर युनियनचा 'वर्क टू रूल'चा इशारा
November 14, 2025

मुंबई – मुंब्रा येथील रेल्वे अपघात प्रकरणातील समर यादव आणि विशाल डोळस या दोन अभियंत्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. त्यामुळे या अभियंत्यांना कोणत्याही क्षणी रेल्वे पोलिसांकडून अटक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, या आदेशाला आपण मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आरोपीचे वकील बलदेवसिंह राजपूत यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे या दोन अभियंत्यांच्या बचावासाठी रेल्वेच्या कर्मचारी संघटनादेखील पुढे आल्या आहेत. सदर अभियंत्यांच्या बचावासाठी 6 नोव्हेंबर रोजी मोटरमन केबिनबाहेर आंदोलन केले. त्यानंतर आता लोहमार्ग पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केल्याने कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत ड्युटी असेल तेवढेच काम करण्याचा इशारा दिला आहे.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा तब्बल पाच महिन्यांनी 1 नोव्हेंबरला दाखल : मुंब्रा येथे 9 जून रोजी झालेल्या अपघाताची रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा तब्बल पाच महिन्यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी दाखल झाला. या प्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी व्हीजेटीआयच्या रिपोर्टच्या आधारे मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल केला. ट्रॅक जवळ येणे, खडी निसटणे, ट्रॅकवरील वेल्डिंग 5 जूनला न होणे आदी तांत्रिक मुद्द्यांवर व्हीजेटीआयने अहवालातून ठपका ठेवला होता. रेल्वे पोलिसांनीही आरोपींकडे चौकशीसाठी त्यांच्या अटकेची मागणी केली. त्यावर रेल्वे अभियंत्यांनी अटी, शर्तीवर जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. 4 नोव्हेंबर रोजी या अभियंत्यांनी केलेल्या जामीन अर्जावर 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. मात्र सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळला.

अभियंत्यांच्या बचावासाठी रेल्वेच्या कर्मचारी संघटनांचं आंदोलन : दुसरीकडे या दोन अभियंत्यांच्या बचावासाठी रेल्वेच्या कर्मचारी संघटनांनी 6 नोव्हेंबर रोजी मोटरमन केबिनबाहेर आंदोलन केले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झाला आणि त्याच दिवशी सायंकाळी रेल्वे रुळावरून चालणाऱ्या दोन जणांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी देखील आता रेल्वे पोलिसांनी मध्य रेल्वे कर्मचारी संघटनांवर गुन्हा दाखल केल्याने हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणी सेंट्रल रेल्वे मजदूर युनियनचे पदाधिकारी एस. के. दुबे आणि विवेक सिसोदिया यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याने कर्मचारी संघटना नाराज झाल्या आहेत.

पुन्हा लोकल वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता : यासंदर्भात आम्ही विवेक सिसोदिया यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात बाह्य संस्थेद्वारे रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर आरोप लावून त्यांना त्रास दिला जात आहे. यामुळे त्यांच्या मनोबलावर वाईट परिणाम होत आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे प्रशासनाचे ऐकावे की बाहेरील संस्थेचे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. विनाकारण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अडकवण्यात येत आहे. आम्हाला आमची ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी 'वर्क टू रुल' करण्यास भाग पाडू नये. आमच्या शांततापूर्ण विरोधाला 'क्रिमिनल प्रोटेस्ट' केले आहे. व्हीजेटीआयच्या रिपोर्टच्या आधारे आमच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झालेत, याचा निषेध आहे. त्यांच्या रिपोर्टवर सर्व विश्वास ठेवत आहेत, परंतु रेल्वेच्या नाही, हे दुर्दैवी आहे.” दरम्यान, कर्मचारी संघटनांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा लोकल वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी 'वर्क टू रूल' केले तर याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात रेल्वे सेवांवर होऊ शकतो.

