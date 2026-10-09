अरे बाबो! मध्य रेल्वेवर 20. 47 लाख फुकटे प्रवासी, दररोज सरासरी 11 हजार विनातिकीट करतात प्रवास
मध्य रेल्वेने फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत करोडो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
Published : October 9, 2026 at 9:31 AM IST
मुंबई - मध्य रेल्वेने बिना टिकीट फुकट्या प्रवासांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेच्या महसुलामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत मध्य रेल्वेने विक्रमी कारवाई केली आहे. मध्य रेल्वेने 20. 47 लाख विना तिकीट प्रवाशांकडून 151.34 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
दररोज सरासरी 11 हजार 184 प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई आणि 87 लाख रुपयांहून अधिक रकमेची वसुली केली आहे.
गेल्या वर्षी याच कालावधीत 20.05 लाख प्रकरणे आणि 116.46 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. त्या तुलनेत ही आकडेवारी अधिक आहे. यावरून उत्पन्नात 37% पेक्षा जास्त लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते.
एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीतील विभागनिहाय कामगिरी :
मुंबई विभाग : 10.11 लाख प्रकरणांतून 66.92 कोटी रुपये.
भुसावळ विभाग : 3.77 लाख प्रकरणांतून 38.90 कोटी रुपये.
पुणे विभाग : 2.13 लाख प्रकरणांतून 18.68 कोटी रुपये.
नागपूर विभाग : 2.36 लाख प्रकरणांतून 17.93 कोटी रुपये.
सोलापूर विभाग : 1.10 लाख प्रकरणांतून 7.27 कोटी रुपये.
मुख्यालय : 0.99 लाख प्रकरणांतून 9.63 कोटी रुपये.
"दंड आणि गैरसोय टाळण्यासाठी योग्य आणि वैद्य टिकीट काढून सन्मानाने व जबाबदारीने प्रवास करणं आवश्यक आहे. विना टिकीट प्रवासाबाबत रेल्वेचे धोरण झिरो ट्रॅव्हल्स आहे. प्रवाशांना प्रवास सुखकर करायचा असेल तर त्यांनी तिकीट काढणं आवश्यक आहे. तिकीट काढल्यावर प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व आनंददायी असेल याची खात्री करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन कटिबद्ध आहे." - स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
सप्टेंबर महिन्यात मोठी कारवाई - एकट्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी विना तिकीट किंवा अवैध तिकिटासह प्रवास करणाऱ्या 2.44 लाख प्रवाशांना शोधले आणि 18.53 कोटी रुपये दंड वसूल केला. विना तिकीट प्रवासासाठी किमान दंड 250 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आल्यानंतर मध्य रेल्वेने आपल्या संपूर्ण नेटवर्कवर तिकीट तपासणीची तीव्र मोहीम सुरू ठेवली आहे. यासाठी स्थानकांवरील तपासणी मोहीम विविध पद्धतीने राबवली जात आहे. या मोहिमेत मेल एक्सप्रेस गाड्या, पॅसेंजर गाड्य, विशेष गाड्या तसेच मुंबई आणि पुणे विभागातील उपनगरीय सेवांमध्ये या मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
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