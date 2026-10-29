मध्य रेल्वेवर लोकल आणि एक्सप्रेस का धावतायत उशिरा? प्रवाशांच्या संतापावर रेल्वेनं स्पष्ट केली 'ही' कारणं
दर रविवारी नियमितपणे मेगा ब्लॉक घेऊनही मध्य रेल्वेच्या लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्या रोज उशिराने धावत असल्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
Published : October 29, 2026 at 8:11 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांमध्ये पाहिलं तर मध्य रेल्वेवर मोठ्या प्रमाणावर लोकल गाड्या व एक्सप्रेस गाड्या उशिरानं धावत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचं चांगलेच हाल होत आहेत. लोकल गाड्या वेळेवर न आल्यास याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो. त्याचं कारण म्हणजे लोकल ही मुंबईची 'लाईफ लाईन' मानली जाते. जर लोकल उशिरानं धावली तर आख्खी मुंबई उशिरानं धावते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, असं असताना देखील गेल्या काही दिवसांमध्ये वेळोवेळी मेगा ब्लॉक घेऊन सुद्धा गाड्या उशिरानं धावत आहेत. यामुळे, इतके मेगा ब्लॉक घेऊनही गाड्या उशिरानं का धावतात? असा प्रश्न सर्वसामान्य प्रवाशांना पडत आहे.
प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना काही प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. प्रवाशांमध्ये प्रचंड राग आहे. गेल्या काही दिवसांत होणाऱ्या विलंबामुळे 'सर्वसामान्यांच्या वेळेची किंमत आहे की नाही?' हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. आम्ही प्रवासी आहोत, आम्हाला खूप राग येतो, मात्र आम्ही काहीच करू शकत नाही, अशी आमची भावना झाली आहे. मेगा ब्लॉक घ्या, मात्र वेळेवर गाड्या सोडा, अशी आम्ही विनंती करतो, असं प्रवासी आशिष निकम यांनी म्हटलं.
नियोजित ठिकाणी पोहोचणं आमच्यासाठी अतिशय कठीण बनून राहिलं आहे. त्याचं कारण, गाडी उशिरानं धावली की पुढे ट्रॅफिक वाढतं. कामावर जायला किंवा घरी जायला, दोन्ही वेळेस रेल्वेच्या या कारभारामुळे त्रास होतो. सर्वसामान्य प्रवाशांकडे रेल्वेनं लक्ष देण्याची गरज आहे, असं प्रवासी मनोहर पेडणेकर यांनी सांगितलं.
मी स्वतः फील्डवर काम करतो. मला माझ्या क्लाइंटपर्यंत पोहोचायचं असतं. कितीही लवकर निघालो तरी पण कित्येकदा लोकल उशिरानं धावल्यानं मला माझ्या क्लाइंटपर्यंत पोहोचायला उशीर होतो. बॉसला दरवेळेस सांगितलं की लोकल उशिरानं आहे, तरी त्याला काही समजत नाही. यामुळे, या लोकल उशिरा धावत असल्याचा त्रास आम्हाला होत आहे. मेगा ब्लॉक नक्की का घेतला जातो? हा देखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी शशांक सिंग यांनी दिली.
याविषयी मध्य रेल्वेतर्फे काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत
मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे मुख्य स्थानक असल्यामुळे या ठिकाणाहून रोज 1250 लोकल गाड्या धावतात. तर एक्सप्रेस गाड्यांची देखील यात भर घातली तर ही संख्या एकूण 1800 होते. यामुळे इतक्या गाड्या या मध्य रेल्वेवर रोज धावतात. एकूण विचार केला तर मध्य रेल्वेवरील गाड्या दररोज सरासरी 4.5 लाख किलोमीटर इतका प्रवास करतात. या सर्वांमध्ये दर 3 मिनिटांना एक गाडी ही मध्य रेल्वेवर प्रवास करत असते. यामुळे मध्य रेल्वेला फार कमी 'ब्रीदिंग स्पेस' (विश्रांतीची वेळ) मिळतो. अशावेळी कुठेही जर 5 मिनिटांची जरी अडचण आली, तरी देखील याचा होणारा परिणाम हा दूरगामी असतो. एक गाडी उशिरानं धावली तर तिच्या मागच्या सर्वच गाड्या उशिरानं धावतात. यामुळे समजा कर्जत किंवा नेरळजवळ कोणती अडचण आली, तर त्याचा इम्पॅक्ट थेट कसारा आणि आटगाव येथे देखील पाहायला मिळू शकतो; किंवा खर्डी आणि कसारानजीक बिघाड झाला, तर त्याचा इम्पॅक्ट आसनगाव किंवा अंबरनाथजवळ देखील पाहायला मिळू शकतो. यामुळेच अशा काही गोष्टींमुळे मध्य रेल्वेच्या गाड्या उशिरानं धावत आहेत.
दुसरीकडे, मध्य रेल्वे घेत असलेले ब्लॉक आणि रोज होणारा उशीर यात तसा काही थेट संबंध नाही. हा ब्लॉक दर सुट्टीच्या दिवशी किंवा रविवारी घेतला जातो, जेणेकरून या ब्लॉकमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये. रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी लोक कमी संख्येनं लोकलनं प्रवास करतात, यामुळे हा मेगा ब्लॉक रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी घेतला जातो. ही एक प्रकारची सर्विसिंग असते. दुसरा विषय म्हणजे काही मेगा ब्लॉक हे मोठ्या कालावधीचे असतात; जसा नुकताच कसारा मार्गावर घेण्यात आला होता. यावेळी मार्गावरील महत्त्वाची कामे करण्यात आली. मात्र, हे काम केल्यानंतर मध्य रेल्वेला अडचणींना सामोरं जावं लागणार नाही असं नाही; कारण गाडीची सर्विसिंग झाली म्हणजे ती पुन्हा कधीच नादुरुस्त होणार नाही असं नसतं.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवरील बहुसंख्य गाड्यांना सीएसटीपर्यंत पोहोचवायचं असतं; तर त्यासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चरही मध्य रेल्वेकडे कमी आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून कुर्लाची सहावी आणि सातवी लाईन टाकण्याचं काम झालेलं नाही. कित्येकदा स्वतःच्या तात्पुरत्या फायद्यासाठी रेल्वेच्या कामांमध्ये अडथळा आणला जातो. त्याचा थेट परिणाम रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर होतो. अशा कित्येक गोष्टींना मध्य रेल्वेला सामोरं जावं लागतं आणि मग इतका मोठा डोलारा उचलावा लागतो. तरीदेखील बहुसंख्य प्रवासी आपल्या निश्चित स्थळी पोहोचतील, याची काळजी मध्य रेल्वे घेत आहे.
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