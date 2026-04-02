मध्य रेल्वेने भंगार विकून कमावले 459 कोटी, जाणून घ्या विशेष आकडेवारी

भुसावळ विभागाने 105 कोटी रुपयांचा भंगार विकला. त्यानंतर माटुंगा कार्यशाळेने 68.39 कोटी रुपयांचा भंगार विकला.

Central Railway Earns ₹459 Crore by Selling Scrap
मध्य रेल्वेने भंगार विकून कमावले 459 कोटी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 9:29 AM IST

मुंबई: मध्य रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भंगार विक्रीतून 459.52 कोटी रुपयांचा महसूल यशस्वीरीत्या प्राप्त केलाय. मध्य रेल्वेची ही कामगिरी ऐतिहासिक ठरली असून, 2023-24 नंतरची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी ठरली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. रेल्वे बोर्डाने निश्चित केलेल्या 450 कोटी रुपयांची उद्दिष्ट यावेळी मध्य रेल्वेने ओलांडलेत.

टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट लावून ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी साध्य : विविध क्षेत्रातील भंगार आणि टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट लावून ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी साध्य करण्यात आलीय. यामध्ये 47,502 मॅट्रिक टन इतके रेल्वे रुळाचे भंगार होते. तर 31,298 मॅट्रिक टन इतके लोह धातू भंगार होते. 3616 मॅट्रिक टन इतके लोह व्यतिरिक्त धातू भंगार होते. 2,65,625 इतके स्लीपरचे नग होते.

भुसावळ विभागाने 105 कोटी रुपयांचा भंगार विकला : मध्य रेल्वेचा भुसावळ विभाग हा सर्वाधिक भंगार विक्रीची कामगिरी करणारा विभाग म्हणून समोर आलाय. भुसावळ विभागाने 105 कोटी रुपयांचा भंगार विकला. त्यानंतर माटुंगा कार्यशाळेने 68.39 कोटी रुपयांचा भंगार विकला. नागपूर विभागाने 64.02 कोटी रुपयांचा भंगार विकला. मुंबई विभागाने 55.49 कोटी रुपयांचा भंगार विकला, तर पुणे विभागाने 50 कोटी रुपयांचा भंगार विकलाय. मध्य रेल्वेच्या भंडार विभागाने कुर्ला कटिंग यार्ड, ट्रॅक्शन मशीन वर्कशॉप नाशिक, परळ वर्कशॉप, मनमाड वर्कशॉप यांसारख्या दुर्गम आणि विखुरलेल्या ठिकाणांसह मध्य रेल्वेच्या सर्व पांच विभागांमध्ये पडून असलेल्या भंगार शोधून काढण्यासाठी आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अत्यंत सखोल मोहिमा हाती घेतल्या आहेत.

झिरो स्क्रॅप स्टेटस : मध्य रेल्वेने "झिरो स्क्रॅप स्टेटस" साध्य करण्यासाठी कंबर कसली आहे. या मोहिमेचे ध्येय भंगाराचे मौल्यवान महसूल मिळवून देणाऱ्या मालमत्तेत रूपांतर करणे आहे. याचबरोबर संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणं आहे.

RAILWAY EARNS 459 CRORE
मध्य रेल्वे
CENTRAL RAILWAY

