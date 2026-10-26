मध्य रेल्वे विस्कळीत : भांडुप स्थानकात तरुणाचा लोकलच्या धडकेत मृत्यू; रेल्वे अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची काँग्रेसची मागणी
मध्य रेल्वेवर आज सकाळी दोन वेगवेगळ्या बिघाडांच्या घटना घडल्या. मुलुंड आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान ओएचईवर बाहेरील वायर पडल्यानं वाहतूक प्रभावित झाली.
Published : October 26, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:16 PM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या विस्कळीत कारभाराचा फटका आज सोमवारी (26 ऑक्टोबर) मुंबईकरांना बसला. लोकल सेवा 9 तासांहून अधिक काळ विस्कळीत राहिल्यानं कामावर जाणाऱ्या तसेच कामावरून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. या गोंधळादरम्यान भांडुप रेल्वे स्थानकात लोकलच्या धक्क्यानं एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेला रेल्वे प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत, संबंधित वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांवर हत्येचे गुन्हे दाखल करावेत आणि मृत तरुणाच्या कुटुंबाला भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते व माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांना दिवसभर मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. कामाच्या वेळेत लोकल सेवा सुरळीत नसल्यानं प्रवाशांची गर्दी आणि प्रवासाचा ताण वाढला. सायंकाळी घरी परतणाऱ्या प्रवाशांनाही याचा फटका बसला.
भांडुप स्थानकात तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवर राजहंस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे प्रशासनाच्या कारभाराची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मृत तरुणाच्या कुटुंबाला भरीव आर्थिक मदत देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, असंही त्यांनी म्हटलं आहं.
मध्य रेल्वेवर दोन बिघाड :
मध्य रेल्वेवर आज सकाळी दोन वेगवेगळ्या बिघाडांच्या घटना घडल्या. मुलुंड आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान ओएचईवर बाहेरील वायर पडल्यानं वाहतूक काही काळासाठी प्रभावित झाली. तर विक्रोळी आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान सिग्नल यंत्रणेच्या रिले रूममध्ये आग लागल्यानं लोकल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुलुंड आणि ठाणेदरम्यान ओव्हरहेड वायरवर बाहेरील वायर पडल्याने ओएचई काही काळासाठी बंद करावी लागली. ही वायर हटवण्यासाठी सकाळी 10 वाजता आपत्कालीन ब्लॉक घेण्यात आला. हा ब्लॉक सकाळी 10 वाजून 48 मिनिटांनी पूर्ण झाला असून, या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विक्रोळी आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान असलेल्या सिग्नल यंत्रणेच्या रिले रूममध्ये आग लागली. त्यामुळे या परिसरातील स्वयंचलित सिग्नल बंद पडले. परिणामी, या मार्गावरील लोकल अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार चालवण्यात येत आहेत. या बिघाडामुळे लोकल गाड्या 30 ते 35 मिनिटे, तर काही लोकल 40 ते 45 मिनिटांपर्यंत उशिराने धावत आहेत. आगीचं कारण शोधणं आणि सिग्नल यंत्रणा पूर्ववत करण्याचं काम प्राधान्यानं सुरू असल्याची माहिती मध्य रेल्वेनं दिली आहे.
'सिग्नलिंग यंत्रणा पुढील 30 मिनिटांत पूर्ववत होईल' :
दरम्यान, मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलद मार्गावरील सिग्नलिंग यंत्रणा पुढील 30 मिनिटांत पूर्ववत होईल. मात्र, धीम्या मार्गावरील बिघाड दुरूस्त होऊन सेवा पूर्णपणे सुरळीत होण्यासाठी संध्याकाळ होण्याची शक्यता आहे.