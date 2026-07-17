मध्य रेल्वेचा विनातिकीट प्रवाशांना मोठा झटका; 40 दिवसात दोन लाख प्रवाशांकडून वसूल केला कोट्यवधींचा दंड
मध्य रेल्वेनं 1 जून ते 9 जुलै 2026 दरम्यान विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या 2.10 लाख प्रवाशांवर कारवाई करत 16.16 कोटी रुपयांचा विक्रमी दंड वसूल केला.
Published : July 17, 2026 at 1:39 PM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकानं मोठी कारवाई केली आहे. 1 जून ते 9 जुलै 2026 या कालावधीत मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकानं विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या 2 लाख 10 हजार प्रवाशांकडून 16.16 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक 1 जून 2026 ते दिनांक 19 जून 2026 या कालावधीत तिकीट तपासणी पथकानं विनातिकीट आणि अनियमित प्रवाशांची 1.14 लाख प्रकरणं उघडकीस आणली. 250 रुपये दंडानुसार 6.15 कोटी रुपये वसूल केले. त्यानंतर 19 जून पासून दंड 500 रुपयेपर्यंत वाढवण्यात आला. या बदलानंतर 20 जून ते 9 जुलै या कालावधीत 6.98 कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
...म्हणून राबवली जाते तिकीट तपणासणी मोहीम : सातत्यानं राबवलेली ही अंमलबजावणी विनातिकीट प्रवासाला आळा घालणं, रेल्वेचा महसूल सुरक्षित करणं यासाठी राबवण्यात येते. मुंबई विभाग मेल-एक्सप्रेस आणि उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये वारंवार विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवतो. या मोहिमांमुळं केवळ अनियमित तिकिटांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पकडून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणंच शक्य होत नाही, तर इतरांनाही विनातिकीट प्रवास करण्यापासून परावृत्त करण्यात मोठी मदत होते.
प्रवाशांनी तिकीट काढणं का महत्त्वाचं? : रेल्वेनं प्रवास करताना तिकीट काढणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण, विनातिकीट प्रवास केल्यामुळं रेल्वेच्या महसुलावर परिणाम होतो. हा महसूल प्रवाशांच्या सुविधा सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जातो. गैरसोय, दंड टाळण्यासाठी योग्य आणि वैध तिकीट काढून सन्मान योजना व जबाबदारीनं प्रवास करण्याचं आवाहन रेल्वे प्रवाशांना मध्य रेल्वेनं केलं आहे. विनातिकीट प्रवासाबाबत शून्य सहनशीरता धोरण असल्याचं रेल्वे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत आहे, की प्रवाशांना प्रवास सुखकर व सन्माननीय करायचा असेल तर प्रवाशांनी प्रवास हा तिकीट काढूनच करावा. यामुळं सन्मानजनक व जवाबदारीपूर्वक प्रवास होतो.
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