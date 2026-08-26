मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! सणासुदीच्या काळात मध्य रेल्वेचा 15 दिवसांचा मेगा ब्लॉक; लोकल अन् एक्स्प्रेस गाड्यांवर परिणाम
मध्य रेल्वेनं 15 दिवसांचा मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. 15 डब्यांच्या लोकल गाड्या सामावून घेण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्याचं काम या कालावधीत करण्यात येणार आहे.
Published : August 26, 2026 at 6:53 PM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेनं 28 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत टिटवाळा इथं विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 डब्यांच्या लोकल गाड्या सामावून घेण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्याचं काम या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या ब्लॉकचा पहिला टप्पा 28 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबरदरम्यान असणार आहे.
रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या कालावधीत काही लोकल गाड्या उशिरानं धावणार असून काही लोकल फेऱ्या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणार आहेत. तसेच काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना आडगाव किंवा आसनगाव स्थानकांवर थांबा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाणे, कल्याण, टिटवाळा, कसारा आणि आसनगाव परिसरातील प्रवाशांना प्रवासाचं नियोजन करताना रेल्वेच्या बदललेल्या वेळापत्रकाची माहिती घेणं आवश्यक ठरणार आहे.
सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची चिंता : “सणासुदीच्या काळात मुंबईकर मोठ्या संख्येनं रेल्वेनं प्रवास करतात. अशा वेळी तब्बल 15 दिवसांचा रात्रीचा ब्लॉक आणि लोकल फेऱ्यांमध्ये होणारे बदल यामुळे ठाणे, कल्याण, टिटवाळा, कसारा व आसनगाव परिसरातील प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागू शकते. रेल्वे प्रशासनानं प्रवाशांची गैरसोय आणि गर्दी लक्षात घेऊन पर्यायी लोकल सेवा, योग्य वेळापत्रक आणि पुरेशी प्रवासी माहिती उपलब्ध करून द्यावी. सणासुदीच्या काळात गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्यानं प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं,” अशी मागणी मुंबई रेल प्रवासी संघाच्या उपाध्यक्षांनी केली.
‘सकाळच्या लोकलला उशीर होऊ नये’ : “मी नियमितपणे टिटवाळ्याहून मुंबईला प्रवास करते. अप-डाऊन करताना इतकीच अपेक्षा आहे की, या मेगाब्लॉकमुळे सकाळच्या वेळी गाड्या उशिरानं धावू नयेत. याचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो आणि अनेकांना लेट मार्क लागू शकतो. विकासासाठी रेल्वे प्रशासन काम करत असल्यानं आमचे समर्थन आहे. मात्र, या मेगाब्लॉकमुळे गाड्या उशिरानं धावू नयेत,” अशी अपेक्षा प्रवासी रोहिणी जाधव यांनी व्यक्त केली.
‘रेल्वे उशिराने धावू नये’ : “मुंबईतील लोकल सेवा अत्याधुनिक करण्याच्या उद्देशानं रेल्वेनं हे काम हाती घेतलं आहे, याची आम्हाला माहिती आहे. प्रवासी म्हणून आमचा या कामाला पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, या कामांमुळे रोज वेळेवर धावणाऱ्या रेल्वे गाड्या उशिरानं धावू नयेत, इतकीच अपेक्षा आहे,” असे प्रवासी विलास बनसोडे यांनी सांगितलं.
खालील उपनगरीय सेवा रद्द केल्या जातीलः
दिनांक 28.08.2026 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 22.00, 22.50 आणि 23.42 वाजता सुटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टिटवाळा उपनगरी ट्रेन्स.
दिनांक 29.08.2026 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 00.08 वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - कसारा उपनगरी ट्रेन.
दिनांक 28.08.2026 रोजी टिटवाळा येथून 21.00 आणि 22.06 वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन्स.
दिनांक 28.08.2026 रोजी टिटवाळा येथून 23.14 वाजता सुटणारी टिटवाळा-ठाणे उपनगरी ट्रेन.
28.08.2026 रोजी आसनगाव येथून 23.08 वाजता सुटणारी आसनगाव-ठाणे उपनगरी ट्रेन.
मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांचे नियमन
गाडी क्रमांक 11048 गोरखपूर - दादर एक्सप्रेसचे दिनांक 28/29.08.2026 आणि दिनांक 01/02.09.2026 रोजी वासिंद येथे, तसेच दिनांक 30/31.08.2026 रोजी आटगाव येथे नियमन केले जाईल.
गाडी क्रमांक 11044 बलिया दादर एक्सप्रेसचे दिनांक 29/30.08.2026 रोजी आटगाव येथे आणि दिनांक 31.08.2026/01.09.2026 रोजी वासिंद येथे नियमन केले जाईल.
मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांना उशीर होणे
गाडी क्रमांक 12102 शालीमार लोकमान्य टिळक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, गाडी क्रमांक 18030 शालीमार-लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस, गाडी क्रमांक 12810 हावडा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल आणि गाडी क्रमांक 15181 मऊ लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस 10 ते 20 मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
उशिरा धावणाऱ्या मेल/एक्सप्रेस गाड्या किंवा सुट्टीकालीन विशेष गाड्यांचे मार्ग बदलले जाऊ शकतात किंवा परिचालन आवश्यकतेनुसार त्यांचे नियमन केले जाऊ शकते.
उपनगरीय सेवा रद्द करणे
ब्लॉक कालावधीत टिटवाळा आणि कसारा स्थानकांदरम्यान उपनगरीय सेवा उपलब्ध नसतील.
उपनगरीय सेवांचे शॉर्ट टर्मिनेशन
दिनांक 28.08.2026 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 20.56 वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - आसनगाव उपनगरी गाडी टिटवाळा येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल. (आसनगावपर्यंत जाणार नाही).
दिनांक 28.08.2026 रोजी डोंबिवली येथून 22.00 वाजता सुटणारी डोंबिवली- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन आणि कल्याण येथून 22.06 वाजता सुटणारी कल्याण - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल. (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पर्यंत जाणार नाही).
दिनांक 28/29.08.2026 रोजीच्या शेवटच्या आणि पहिल्या उपनगरी ट्रेन
'डाऊन ईशान्य मार्गावर कसारासाठी ब्लॉकपूर्वीची शेवटची उपनगरी ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 22.47 वाजता सुटेल.
'डाऊन ईशान्य मार्गावर टिटवाळासाठी ब्लॉकपूर्वीची शेवटची उपनगरी ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 23.16 वाजता सुटेल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जाणाऱ्या 'अप' ईशान्य मार्गावरील ब्लॉकपूर्वीची शेवटची उपनगरी ट्रेन कसारा येथून रात्री 22.00 वाजता सुटेल.
कसाराकडे जाणाऱ्या 'डाऊन' ईशान्य मार्गावरील ब्लॉकनंतरची पहिली उपनगरी ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून पहाटे 04.19 वाजता सुटेल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कडे जाणाऱ्या 'अप' ईशान्य मार्गावरील ब्लॉकनंतरची पहिली उपनगरी ट्रेन कसारा येथून पहाटे 03.51 वाजता आणि टिटवाळा येथून पहाटे 04.32 वाजता सुटेल.
दिनांक 29/30.08.2026 (शनिवार / रविवारची रात्र) ते दिनांक 01/02.09.2026 (मंगळवार/बुधवारची रात्र) या कालावधीतील ब्लॉकदरम्यान उपनगरीय गाड्यांचे कामकाज
उपनगरीय सेवा रद्द करणे
ब्लॉकच्या कालावधीत टिटवाळा आणि कसारा स्थानकांदरम्यान उपनगरीय सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत.
खालील उपनगरीय सेवा रद्द केल्या जातीलः
- 'डाऊन' सेवा
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टिटवाळा उपनगरी ट्रेनः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 22.00, 22.50, 23.16 आणि 23.42 वाजता सुटणाऱ्या उपनगरी ट्रेन्स.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कुर्ला उपनगरी ट्रेन्सः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 20.41 आणि 10.00 वाजता सुटणाऱ्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आसनगाव उपनगरी ट्रेन्सः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 20.56 वाजता सुटणारी.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ठाणे उपनगरी ट्रेनः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 08.08 वाजता सुटणारी.
कुर्ला - कल्याण उपनगरी ट्रेनः कुर्ला येथून 17.59 वाजता सुटणारी.
ठाणे - टिटवाळा उपनगरी टेन: ठाणे येथून 05.35 वाजता सुटणारी.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कसारा उपनगरी ट्रेनः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 00.08 वाजता सुटणारी.
- 'अप' सेवा
टिटवाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन्सः टिटवाळा येथून 06.13, 21.00 आणि 22.06 वाजता सुटणाऱ्या.
टिटवाळा - ठाणे उपनगरी ट्रेन्सः टिटवाळा येथून 22.25 आणि 23.14 वाजता सुटणाऱ्या.
आसनगाव - ठाणे उपनगरी ट्रेनः आसनगाव येथून 23.08 वाजता सुटणारी.
कल्याण - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेनः कल्याण येथून 19.02 वाजता सुटणारी. ठाणे - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन ठाणे येथून सकाळी 09.08 वाजता सुटेल.
टिटवाळा - परळ उपनगरी ट्रेन टिटवाळा येथून सकाळी 08.09 वाजता सुटेल.
उपनगरीय सेवांचे शॉर्ट टर्मिनेशन
कल्याण - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन (कल्याण येथून 19.26 आणि 22.06 वाजता सुटणाऱ्या) आणि डोंबिवली - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरी ट्रेन (डोंबिवली येथून 21.08 वाजता सुटणारी) या गाड्या ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील.
दिनांक 29/30.08.2026 (शनिवार / रविवारची रात्र) ते दिनांक 01/02.09.2026 (मंगळवार/बुधवारची रात्र) या कालावधीतील शेवटच्या आणि पहिल्या उपनगरी ट्रेन्स :
ब्लॉकपूर्वी 'डाऊन ईशान्य मार्गावर कसारा येथे जाणारी शेवटची उपनगरी ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रात्री 22.47 वाजता सुटेल.
ब्लॉकपूर्वी 'अप ईशान्य' मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जाणारी शेवटची उपनगरी ट्रेन कसारा येथून रात्री 22.00 वाजता सुटेल.
ब्लॉकनंतर 'डाऊन ईशान्य मार्गावर कसारा येथे जाणारी पहिली उपनगरी ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून पहाटे 04.19 वाजता सुटेल.
ब्लॉकनंतर 'अप ईशान्य मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जाणारी पहिली उपनगरी ट्रेन कसारा येथून पहाटे 03.51 वाजता आणि टिटवाळा येथून 03.56 वाजता सुटेल.
ब्लॉक कालावधीत, म्हणजेच दिनांक 29/30.08.2026 (शनिवार / रविवारची रात्र) ते दिनांक 01/02.09.2026 (मंगळवार/बुधवारची रात्र) या काळात टिटवाळा पर्यंत जाणाऱ्या सर्व उपनगरी सेवा आसनगावपर्यंत वाढवल्या जातील आणि टिटवाळा येथून सुटणाऱ्या सर्व सेवा आसनगाव येथून सुटतील.
दिनांक 29.08.2026 ते दिनांक 01.09.2026 या कालावधीत उपनगरीय सेवांचे शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशनः
खालील 'डाऊन' उपनगरीय सेवांचे ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेशनः
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- टिटवाळा वातानुकूलित उपनगरी ट्रेन (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 06.30 वाजता सुटणारी) आणि दादर टिटवाळा वातानुकूलित सेवा (दादर येथून 15.33 वाजता सुटणारी)
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टिटवाळा सेवा (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 11.24 आणि 14.42 वाजता सुटणाऱ्या)
खालील 'डाऊन' उपनगरीय सेवा कल्याणपर्यंतच चालवल्या जातीलः
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टिटवाळा उपनगरीय सेवा (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 09.27 आणि 19.46 वाजता सुटणाऱ्या)
खालील 'अप' उपनगरीय सेवा ठाण्यापासून चालवल्या जातीलः
टिटवाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वातानुकूलित उपनगरीय सेवा (ठाणे येथून 09.22 आणि 17.24 वाजता सुटणाऱ्या)
टिटवाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरीय सेवा (ठाणे येथून 07.33, 13.08 आणि 16.23 वाजता सुटणाऱ्या)
खालील 'अप' उपनगरीय सेवा कल्याणपासून चालवल्या जातीलः
टिटवाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस उपनगरीय सेवा (कल्याण येथून 10.36 आणि 20.55 वाजता सुटणाऱ्या)