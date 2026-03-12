रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! उन्हाळी सुट्ट्यात रेल्वेनं फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही बातमी एकदा वाचाच

ETV Bharat / state

उन्हाळी सुटुट्यांमध्ये बाहेर फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. रेल्वेनं विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फाईल फोटो - भारतीय रेल्वे (ETV Bharat)
मुंबई - मुलांच्या उन्हाळी सुट्ट्या घोषित झाल्या की कुटुंबातील लोकांना गावी किंवा कुठंतरी बाहेर जाण्याची ओढ लागते. अशावेळी कित्येकदा रेल्वेचं रिझर्वेशन मिळत नाही किंवा रेल्वेमध्ये मोठी गर्दी असते. इतर पर्यायांचा वापर करण्याचा निर्णय कुटुंबप्रमुखांना घ्यावा लागतो. यामुळं कित्येक कुटुंबांची ऐन उन्हाळ्यात गैरसोय होते. मात्र, आता सर्वसामान्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, मध्य रेल्वेनं १४८४ उन्हाळी विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१४८४ उन्हाळी विशेष गाड्या - मध्य रेल्वेद्वारे १४८४ उन्हाळी विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण ७४९ आरक्षित तर ७३५ अनारक्षित विशेष गाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी मध्य रेल्वेनं पत्रकाद्वारे दिली. या उन्हाळी विशेष गाड्यांमध्ये आधीच चालवण्यात येणाऱ्या गाड्या आणि काही अतिरिक्त विशेष गाड्यांचा समावेश असल्याचंही मध्य रेल्वेने कळविले आहे.

कोणत्या मार्गावर धावणार गाड्या - महाराष्ट्र अंतर्गत विशेष रेल्वे सेवांमध्ये मुंबई/दौंड - सोलापूर, पुणे - कोल्हापूर, नाशिक रोड - बडनेरा आणि हडपसर-हरंगुळ यादरम्यान गाड्यांचा समावेश आहे. दुसरीकडं महाराष्ट्राबाहेरील ठिकाणांसाठी विशेष रेल्वे सेवांमध्ये मुंबई-बलिया, मुंबई-गोरखपूर, दौंड-कलबुर्गी आणि सोलापूर-कलबुर्गी/ अनकापल्ली दरम्यानच्या गाड्यांचा समावेश असल्याचं कळवलं आहे.

"प्रवाशांना उन्हाळी सुट्ट्या त्यांच्या जवळच्या व्यक्ती आणि प्रियजनांसोबत घालवता याव्यात यासाठी मध्य रेल्वेद्वारे विविध ठिकाणी १४८४ उन्हाळी विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. यामध्ये ७४९ आरक्षित आणि ७३५ अनारक्षित विशेष गाड्यांचा समावेश आहे." - स्वप्नील नीला, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

विशेष गाड्यांच्या वेळा लवकर जाहीर होणार - या विशेष गाड्या प्रवाशांना प्रवासाचं नियोजन करण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा मध्य रेल्वेनं व्यक्त केली. याचबरोबर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि आरामासाठी, मध्य रेल्वेनं प्रवासी सुविधा वाढवल्या आहेत, असंही मध्य रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या विशेष गाड्यांच्या वेळा आणि थांब्यांची सविस्तर माहिती लवकरच दिली जाईल, असं मध्य रेल्वेतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

