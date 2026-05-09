मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! शनिवारी, रविवारी लोकलवर मेगाब्लॉक, तीनही मार्गावरील सेवा प्रभावित

मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर विविध तांत्रिक आणि देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक तसेच नाईट ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

Published : May 9, 2026 at 11:42 AM IST

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी असून 9 मे म्हणजे शनिवारी आणि 10 मे रविवारी मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर विविध तांत्रिक आणि देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक तसेच नाईट ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे, हार्बर लाईन आणि पश्चिम रेल्वेवरील काही लोकल फेऱ्या रद्द, वळविण्यात किंवा उशिराने धावण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी नियोजन करून प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

मध्य रेल्वेकडून रविवारी सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 या वेळेत माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन स्लो मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात देखभाल, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड वायर दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत. परिणामी अनेक स्लो लोकल फास्ट मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यामुळे दादर, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि ठाणे स्थानकांवर अतिरिक्त गर्दी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

हार्बर लाईनवर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी/वांद्रे दरम्यान सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सीएसएमटी–पनवेल, ठाणे–वाशी आणि नेरुळ मार्गावरील काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार असून काही सेवा उशिराने धावतील. ट्रान्स हार्बर मार्गावरील प्रवाशांनी पर्यायी प्रवास व्यवस्था वापरण्याचा सल्ला रेल्वेकडून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, पश्चिम रेल्वेकडून शनिवारी रात्री 11.30 ते रविवारी पहाटे 4.30 या वेळेत मुंबई सेंट्रल ते माहिम दरम्यान विशेष नाईट जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ट्रॅक दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणा आणि सहाव्या मार्गिकेच्या कामांसाठी हा ब्लॉक घेतला जात असून प्रभादेवी, दादर, अंधेरी, बोरिवली आणि भाईंदर परिसरातील काही उशिराच्या लोकल फेऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.

रविवारी सुट्टीचा दिवस असला तरी विकेंडमुळे प्रवाशांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी अधिकृत रेल्वे वेळापत्रक, m-Indicator आणि सोशल मीडिया अपडेट तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे. रेल्वे स्थानकांवर अतिरिक्त कर्मचारी आणि सुरक्षा यंत्रणाही तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

