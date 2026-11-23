मेळघाटच्या जंगलाचा केंद्राकडून आढावा; दुर्गम भागात पोहोचली समिती, आदिवासी समाजाशी साधला संवाद
केंद्राच्या समितीने मेळघाटातील व्याघ्र प्रकल्पाची पाहणी करत आढावा घेतला. तसंच त्यांनी आदिवासी समाजाशीही संवाद साधला.
Published : November 23, 2026 at 8:30 AM IST
अमरावती - मेळघाटातील वाघांचे संरक्षण, वन्यजीवांचा अधिवास, जंगलाची सध्यस्थिती, वनविभागाची प्रशासकीय यंत्रणा, स्थानिक आदिवासींचा सहभाग आणि पर्यावरणपूरक पर्यटन अशा विविध महत्त्वपूर्ण पैलूंचा सखोल आढावा घेण्यासाठी केंद्राची व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यांकन समिती मेळघाटात दाखल झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून ही समिती मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विविध भागांना प्रत्यक्ष भेट देत असून वनसंवर्धनापासून पर्यटन व्यवस्थापनापर्यंत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करत आहे.
विशेष म्हणजे, या दौऱ्यात केवळ वाघांच्या संरक्षणाचाच आढावा घेतला जात नसून, जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी समुदायांचे प्रश्न, रोजगाराच्या संधी, गावांच्या पुनर्वसनाची भीती आणि प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांकडेही समितीचे लक्ष वेधलं गेलं आहे. राजू श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील या तीन सदस्य समितीत अजय नाईक आणि समीर कुमार सिन्हा यांचा समावेश आहे. समितीने कोलकास, सेमाडोह, निमना कॅम्प, आमझरी, चिखलदरा, वैराग आणि कोकटू यांसह मेळघाटातील विविध ठिकाणी भेटी देऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतली. या संपूर्ण दौऱ्यात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक चंद्रशेखरन बाला आणि गुगामल वन्यजीव विभाग चिखलदरा येथील उपवनसंरक्षक यशवंत बहाळे हे समितीसोबत आहेत. वनविभागाच्या स्थानिक यंत्रणेच्या माध्यमातून विविध ठिकाणांची माहिती आणि तेथील कामकाजाची वस्तुस्थिती समिती समोर मांडली जात आहे.
कोलकास, सेमाडोहपासून मेमना कॅम्पपर्यंत पाहणी - समितीने कोलकास आणि सेमाडोह येथील पर्यटन संकुलांना भेट देत मेळघाटात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. वनसंवर्धन, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून आदिवासींना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी याबाबत माहिती जाणून घेतली. सेमाडोह येथे स्थानिक आदिवासी युवकांनी समिती समोर आपल्या गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची मागणी केली. त्याचवेळी आपल्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली. जंगल आणि गाव यांच्यातील पारंपरिक नातं कायम ठेवून स्थानिकांना विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्याची अपेक्षा या युवकांनी व्यक्त केली.
सेमाडोह ते चिखलदरा मार्गावरील मेमना कॅम्प, गालाफाटा संरक्षण कॅम्प आणि खटकाली येथील प्रकाश स्टे होमची समितीने पाहणी केली. खटकाली येथील प्रकाश स्टे होमचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमात केला होता. या उपक्रमाचं वैशिष्ट्य त्यातून स्थानिकांना मिळणाऱ्या संधी आणि भविष्यात या ठिकाणी आणखी कोणते उपक्रम राबवता येतील याबाबत समितीने मार्गदर्शन केलं.
आमझरी येथे आदिवासी रोजगार आणि महिला बचत गटांच्या कामाचा आढावा - आमझरी पर्यटन संकुलात समितीने आदिवासी समाजाला पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रोजगाराचा आढावा घेतला. याच परिसरात शहापूर येथील स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या महिला बचत गटांच्या उपक्रमाची माहिती समितीने घेतली. जंगलातील हिरडा, आवळा यांसारख्या वन उपजांचे संकलन करून त्यापासून विविध उत्पादने, बुक्की आणि लोणची तयार केली जातात. त्याचबरोबर मध संकलनाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम या क्लस्टरद्वारे केले जाते. या संपूर्ण कामाचा आढावा यावेळी समितीने घेतला. जंगलातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करताना वनसंवर्धनाला बाधा न पोहोचवता स्थानिक महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या या प्रयत्नांची समितीने माहिती घेतली. व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात पर्यटन आणि वनसंवर्धनासोबत स्थानिक समुदायांच्या आर्थिक विकासाला किती वाव मिळतो हे देखील समितीने जाणून घेतलं.