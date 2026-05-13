नागपूर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळ आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI)एमआयएल(मिहान इंडिया लिमिटेड)ला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळ जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी 2039 च्या पुढे वाढवण्यास मंजुरी दिलेली आहे.
Published : May 13, 2026 at 10:57 PM IST
नागपूर - नागपूरसह संपूर्ण विदर्भ आणि मध्य भारताच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षखाली झालेल्या बैठकीत या बाबतचा निर्णय घेण्यात आलाय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विमानतळाचं आधुनिकीकरण सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील असेल. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे विमानतळाच्या जागतिक दर्जाच्या विस्ताराचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत आज भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI)एमआयएल(मिहान इंडिया लिमिटेड)ला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी 2039 च्या पुढे वाढवण्यास मंजुरी दिलेली आहे. जेणेकरून एमआयएलला नागपूर विमानतळाचा परवाना सवलतदार, म्हणजेच जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड(GNIAL)ला व्यावसायिक कार्यान्वयन तारखेपासून (COD)३० वर्षांसाठी देता येईल.
...यामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला - मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर (मिहान) प्रकल्पांतर्गत नागपूर विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 2009 मध्ये, एएआय (AAI) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. (MADC) यांनी अनुक्रमे 49:51 या भागभांडवल रचनेसह एमआयएल (MIL) नावाची एक संयुक्त उपक्रम कंपनी (JVC) स्थापन केली. विमानतळ संचालनासाठी एएआयची विमानतळ मालमत्ता 2009 मध्ये एमआयएलकडे हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, जमिनीच्या सीमांकनाच्या समस्यांमुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला. त्यानंतर, एएआयची जमीन 06.08.2039 पर्यंत एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे.
कायदेशीर लढाई - 2016 मध्ये, एमआयएलने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत विमानतळ चालवण्यासाठी भागीदार शोधण्याकरिता जागतिक निविदा काढली होती. जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. (जीएएल) 5.76% महसुलाच्या हिश्श्यासह सर्वोच्च बोली लावणारी कंपनी ठरली. नंतर हा हिस्सा एकूण महसुलाच्या 14.49% पर्यंत सुधारित करण्यात आला. त्यानंतर, एमआयएलने मार्च 2020 मध्ये बोली प्रक्रिया रद्द केली. जीएएलने मुंबई उच्च न्यायालयात या रद्दीकरणाला यशस्वीपणे आव्हान दिलं. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानंही जीएएलच्या बाजूनं निकाल दिला. 27 सप्टेंबर, 2024 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एमआयएलने 8 ऑक्टोबर, 2024 रोजी दुसऱ्या संयुक्त उपक्रम भागीदार, म्हणजेच जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. (जीएनआयएएल) सोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली.
नागपूर विमानतळासाठी एक नवा अध्याय - एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या एएआय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीला 06.08.2039 च्या पुढे मुदतवाढ मिळाल्याने, तो आता जीएनआयएएलच्या 30 वर्षांच्या सवलत कालावधीशी एकरूप होईल, ज्यामुळे विमानतळ दुसऱ्या जेव्हीसी-जीएनआयएएलकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे नागपूर विमानतळासाठी विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीच्या एका नवीन पर्वाची सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेखीमुळे, विमानतळात लक्षणीय गुंतवणूक, आधुनिकीकरण, प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा विकसित होण्यास मदत होईल.
दरवर्षी 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता - आजचा निर्णय हा भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रातील भक्कम विकासाच्या दृष्टिकोनाला व सुधारित सरकारी पायाभूत सुविधांना पूरक आहे. जीएनआयएएल (GNIAL) नागपूरच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्याचे काम हाती घेणार आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या या विकासामुळे दरवर्षी 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची अंतिम क्षमता गाठता येईल, ज्यामुळे हे विमानतळ मध्य भारतातील एक प्रमुख विमानतळ म्हणून स्थापित होईल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटीच वाढणार नाही, तर तेथील आर्थिक पायाभूत सुविधाही मजबूत होतील. मालवाहतूक हाताळण्याच्या क्षमतेतही लक्षणीय वाढ होईल.