ETV Bharat / state

जनगणना प्रक्रिया 2027 मध्ये पूर्ण होणार; महाराष्ट्रात 16 मे ते 14 जूनमध्ये घरांची नोंदणी

महाराष्ट्रात 16 मे 2026 ते 14 जून 2026 दरम्यान घरांच्या नोंदणीचा टप्पा पार पडणार आहे, तर लोकसंख्या मोजणी फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणार आहे.

census process will be completed in 2027
जनगणना प्रक्रिया 2027 मध्ये पूर्ण होणार
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 9:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : देशात दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जनगणना 2027 प्रक्रिया अखेर सुरू होत असून, एप्रिल-मे 2026 पासून पहिला टप्पा (घरांची नोंदणी) पार पडणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया 2027 मध्ये लोकसंख्या गणनेच्या टप्प्यानंतर पूर्ण होणार आहे. यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी तैनात करण्याची तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात ही मोहीम राबवली जाणार असून, महाराष्ट्रात 16 मे 2026 ते 14 जून 2026 दरम्यान घरांच्या नोंदणीचा टप्पा पार पडणार आहे, तर लोकसंख्या मोजणी फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र जनगणना कार्यालयमधील प्रशासकीय अधिकारी अंजनी मिश्रा यांनी दिली.

जनगणना 2026-27 : वेळापत्रक स्पष्ट

  • घरांची नोंदणी टप्पा : एप्रिल/मे 2026 पासून
  • स्वतः माहिती भरणे : मे 2026 पासून (नागरिक 1 मे 2026 पासून करू शकतात)
  • लोकसंख्या मोजणी : फेब्रुवारी 2027
  • अंतिम पूर्णता : 2027 मध्ये
  • स्वतः माहिती भरण्याची प्रक्रिया 1 मेपासून : यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांना स्वतः माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नागरिक 1 मे 2026 पासून अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपली माहिती भरू शकतात, असं मिश्रा यांनी सांगितलं.

स्वतः माहिती देणाऱ्या पायऱ्या:

  • वेबसाइट उघडा
  • मोबाईल नंबर टाका
  • ओटीपी वेरिफाय करा
  • राज्य आणि भाषा निवडा (मराठी उपलब्ध)
  • घर आणि कुटुंबाची माहिती भरा
  • Final Submit केल्यावर SE ID मिळेल
  • माहिती संकलक आल्यावर SE ID दाखवायचा
  • पहिला टप्पा — घरांची नोंदणी (33 प्रश्नांची माहिती)
  • पहिल्या टप्प्यात नागरिकांकडून 33 प्रश्नांद्वारे माहिती गोळा केली जाणार आहे.

    (1) मकान आणि बांधकाम माहिती

भवन संख्या (नगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरण नंबर), जनगणना मकान नंबर, मकान बांधकाम साहित्य (माती/लाकूड/सिमेंट इ.), भिंतीचे साहित्य, छताचे साहित्य, मकानचा उपयोग (राहण्यासाठी/दुकान/इतर), मकानची अवस्था (चांगले/राहण्यायोग्य/जुने), घर क्रमांक (परिवारासाठी), घरात राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या

(2) परिवार आणि प्रमुख माहिती

परिवार प्रमुखाचे नाव, प्रमुखाचे लिंग (पुरुष/महिला/तृतीय लिंग), प्रमुख अनुसूचित जाती (SC) आहे का?, प्रमुख अनुसूचित जमाती (ST) आहे का?, प्रमुख इतर विशेष समुदायाशी संबंधित आहे का?, मकान मालकी (स्वतःचे/भाड्याचे)

(3) सुविधा आणि संसाधने

घरातील खोल्यांची संख्या, विवाहित जोडप्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत, पाणी घरात उपलब्ध आहे का?, प्रकाश (वीज/केरोसीन/सौर ऊर्जा), शौचालय आहे का व प्रकार, सांडपाण्याची व्यवस्था, अंघोळीची सुविधा, स्वयंपाकघर व LPG/PNG आहे का?, स्वयंपाकासाठी इंधन

(4) उपकरणे

रेडिओ/ट्रान्झिस्टर आहे का?, टेलिव्हिजन आहे का?, इंटरनेट सुविधा आहे का?, लॅपटॉप/कॉम्प्युटर आहे का?, मोबाईल/स्मार्टफोन आहे का?

(5) वाहने

सायकल आहे का?, दुचाकी (स्कूटर/मोटारसायकल) आहे का?, चारचाकी (कार/जीप/व्हॅन) आहे का?


ही माहिती विचारली जाणार नाही:

  • बँक खाते नंबर
  • आधार नंबर
  • पॅन नंबर
  • ओटीपी
  • उत्पन्न (मासिक कमाई)


ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय मोहीम मानली जात असून, यासाठी सुमारे 30 लाख शासकीय कर्मचारी तैनात केले जातील. माहिती संकलकाकडे 150 ते 180 घरांची जबाबदारी, एकूण 700 ते 800 लोकांची माहिती गोळा करावी लागते.


कर्मचारी रचना

शिक्षक : माहिती संकलक म्हणून मुख्य भूमिका

महसूल विभागाचे कर्मचारी : तलाठी, ग्रामसेवक

नगरपालिका/महानगरपालिका : कर्मचारी, लिपिक



प्रमुख कारणे :

शैक्षणिक कामावर परिणाम — शिक्षकांचे मुख्य काम अध्यापन असताना जनगणना, निवडणूक, सर्वेक्षण यांसारखी अतिरिक्त कामे

अतिरिक्त कामाचा ताण — जनगणना ही वेळखाऊ प्रक्रिया; शाळेचे काम आणि जनगणना काम = दुहेरी ताण

प्रशिक्षण आणि तांत्रिक अडचणी - डिजिटल जनगणना, मोबाइल/अॅप वापर अनिवार्य; सर्व शिक्षक तांत्रिकदृष्ट्या तयार नसल्याची चिंता

मानधन आणि सुविधा प्रश्न - अतिरिक्त कामासाठी पुरेसे मानधन मिळत नाही, प्रवास, वेळ, सुरक्षा यावर प्रश्न

नियम काय सांगतात? (कायदेशीर बाजू)

Census Act, 1948 अंतर्गत केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला जनगणना कामासाठी नियुक्त करू शकते. शिक्षक हे सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांना काम देणे कायदेशीर आहे.
काम न केल्यास कारवाईची तरतूद आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे

  • शिक्षकांना शैक्षणिक सत्रात कमीत कमी गैर-शैक्षणिक काम द्यावे
  • जनगणना/निवडणूक यांसारखी कामे शाळा सुट्टीच्या काळात किंवा मर्यादित वेळेत द्यावीत
  • डिजिटल जनगणना व जिओ मॅपिंगमुळे
  • जनगणना पूर्णपणे डिजिटल होणार
  • मोबाईल अॅपद्वारे माहिती संकलन
  • जिओ मॅपिंगमुळे कोणतेही घर सुटणार नाही
  • शिक्षक व नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
  • स्वतः माहिती भरल्यास माहिती संकलकाला सोपे जाईल
  • माहिती अचूक व पूर्ण भरणे आवश्यक
  • एसई आयडी जतन करून ठेवणे
  • शिक्षक संघटनांची मागणी
  • जनगणना कामासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमावेत
  • शिक्षकांना फक्त मर्यादित भूमिका द्यावी
  • योग्य मानधन आणि प्रशिक्षण द्यावे

शैक्षणिक कामात अडथळा येऊ नये


शिक्षकांवर वाढणारा अतिरिक्त ताण हा मोठा : जनगणना 2027 ही देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून, ती अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि अचूक पद्धतीने पार पडणार आहे. शिक्षकांवर वाढणारा अतिरिक्त ताण हा मोठा मुद्दा बनला आहे. कायद्याने सरकारला शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा अधिकार असला तरी शिक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सध्या देशभरात “जनगणना काम विरुद्ध शिक्षण” हा वाद चर्चेत आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या सक्रिय सहभागामुळे ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा प्राथमिक आणि माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेने व्यक्त केलीय.

TAGGED:

CENSUS 2027
2027 HOUSE LISTING
CENSUS COMPLETED IN 2027

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.