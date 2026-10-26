यंदाची दिवाळी शांततेत साजरी करण्याचा संदेश देताना सेलिब्रिटिंनी सामाजिक बांधिलकी जपावी - हायकोर्ट
मुंबईतील झोपडपट्टी भागांवर विशेष लक्ष देत तिथल्या नगरसेवकांचा जनजागृतीच्या कामात अधिकाअधिक वापर करण्याचे हायकोर्टाकडून प्रशासनाला निर्देश दिलेत.
Published : October 26, 2026 at 8:24 PM IST
मुंबई - यंदाच्या दिवाळीत राज्यात कानठळ्या बसवणारे फटाके सार्वजनिक ठिकाणी फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश जारी करताना व्यापक जनजागृती करा असे निर्देश हायकोर्टानं सोमवारी दिलेत. सण उत्सवाच्या काळात ध्वनी आणि हवेच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं यंदा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध आणलेत. तसंच याकरता जनजागृतीसाठी सामाजिक मूल्यांची जाणीव ठेवून कलाकारांनी स्वतःहून पुढे यावं. यंदाच्या दिवाळीत ध्वनी प्रदूषण करू नये याकरता मराठी कलाकार आणि समाजातील प्रसिद्ध व्यक्तींना एकत्र घेऊन हा उपक्रम राबवावा. मात्र याकरता कलाकारांसाठी लोकांचे पैसे खर्च करू नका असंही यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावलं आहे.
लोकांमध्ये जनजागृती आवश्यक - वाढतं ध्वनी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करणं आवश्यक असल्याचं मत सोमवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारनं टीव्ही, रेडिओ आणि वर्तमानपत्रात याकरता सुरू केलेल्या जनजागृती मोहिमेची माहिती सादर केली. यावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं यावेळी सेलिब्रिटिंचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्याची सूचना प्रशासनाला केली. तसंच या जाहिरातबाजीवर जनतेचा पैसा खर्च करू नका अशी सक्त ताकीदही दिलीय. मुंबई-पुण्यातील कलाकार मंडळींनी खरतर स्वत:हून याकरता पुढे यायला हवं असं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. ज्या शहरानं आपल्याला इतकं काही दिलय त्याची परतफेड करण्याची हीच संधी असते. त्यामुळे सेलिब्रिटिंनी याकरता विनामूल्य काम करण्यास तयार व्हायला हवं असंही यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं. तसंच जनजागृती शाळेत अधिक करण्यावर भर द्यावा असं सांगताना हल्लीची लहान मुलंच पालकांना फटाके नको असं सांगताना दिसतात याचाही कोर्टानं आवर्जून उल्लेख केला.
मुंबईतील झोपडपट्टी भागांवर अधिक लक्ष द्या - या सुनावणीत हायकोर्टानं प्रशासनाला मुंबईतील झोपडपट्टी भागावर अधिक लक्ष देण्याची सूचना केलीय. मुंबईचा जवळपास 50 टक्के भाग ही झोपड्या आणि छोट्या वस्त्यांनी भरलेलाय. इथं लोक पहाटेपर्यंत दिवाळी साजरी करताना दिसतात, त्यामुळे त्याविभागात व्यापक जनजागृती करा. याकामात तिथले नगरसेवक जास्तीत जास्त योगदान कसं देतील हे पाहा. कारण शेवटी ते थेट या लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतात असा सल्ला देत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 25 नोव्हेंबर पर्यंत तहकूब केलीय. तसेच महिन्याभरानंतर यंदाच्या दिवाळीत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासानाला दिले आहेत.
फटाके योग्य ठिकाणी फोडले जातील ही जबाबदारी प्रशासनाची - राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी लागू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेत. मात्र हे करताना हायकोर्टानं फटाक्यांच्या निर्मितीवर अथवा विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल असं स्पष्ट केलंय. या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो, त्यामुळे आधीच न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर आम्ही कोणतंही भाष्य करणार नाही, मात्र लोकांमध्ये हरित फटाक्यांसह दिवाळी साजरी करण्याकरता जनजागृती करा, असं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय - सण आणि उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनीप्रक्षेपके (साऊंड सिस्टीम), एम्पलीफायर्स आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू व ध्वनी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतःहून (सुओमोटो ) दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. फटाक्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेची चिंता अधिक गंभीर होते. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी विना-नियंत्रण फटाके फोडल्यानं प्रसंगी अपघातांचाही धोका वाढतो. तसेच या धुरातील विषारीपणा आणि आवाजाच्या तीव्रतेबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम पाळले जात नाहीत. तसेच परिसरातील रूग्णालय आणि जेष्ठ नागरिकांनाही त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे खासगी जागांवर फटाके फोडायचे असल्यास तिथेही आवाजाच्या डेसिबल मर्यादेचं पालन होणं यापुढे अनिवार्य राहील. राज्य सरकार सारं काही आलबेल असल्याचं चित्र उभं करत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीय, अशा शब्दात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना या दोन्ही प्रदूषणाचा त्रास मूकपणे सहन करावा लागतोय. त्यामुळे अशा सार्वजनिक मिरवणुका अधिक सनदशीर, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीनं पार पडणं ही काळाची गरज असून, मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणणं आजच्या घडीला आवश्यक बलल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.