व्हॅलेंटाईन डे साजरा करताय? प्रेम व्यक्त करणं यंदा थोडं महागलं; जाणून घ्या गुलाबाचा दर
जगभरात सध्या तरुणाई व्हॅलेंटाईन डे साजरा करत आहे. परंतु यंदा आपलं प्रेम व्यक्त करणं थोडं महाग पडणार आहे. कारण यंदा पुण्यातील गुलाबाला मागणी वाढली आहे.
Published : February 13, 2026 at 8:09 PM IST
मावळ (पुणे) : प्रेमाचं प्रतीक मानला जाणारा लाल गुलाब यंदा व्हॅलेंटाईन डेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मोठी ओळख असलेला मावळ तालुक्यातील गुलाब यंदा मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीस सज्ज झाला आहे. बदलत्या हवामानामुळं उत्पादनावर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी यामुळं मावळातील गुलाबाला परदेशी बाजारात चांगला दर मिळत आहे. मात्र याच परिस्थितीचा फटका भारतीय बाजारपेठेतील ग्राहकांना, विशेषतः प्रेमीयुगलांना बसण्याची शक्यता आहे.
गुलाबाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता : व्हॅलेंटाईन डेचा आठवडा म्हणजे गुलाबांची मोठी उलाढाल. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी गुलाबाची मागणी अचानक वाढते. त्यातच यंदा व्हॅलेंटाईननंतर लगेचच लग्नसराई सुरू होत असल्यानं देशांतर्गत बाजारात गुलाबाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी एका गुलाबामागं पाच ते दहा रुपयांनी दर वाढण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. सध्या भारतीय बाजारपेठेत एका गुलाबाला साधारणपणे 15 ते 18 रुपये दर मिळत असून, परदेशात तोच गुलाब 20 ते 25 रुपयांपर्यंत विकला जातो.
परदेशात होणार गुलाबाची निर्यात : मावळ तालुक्यात सुमारे सव्वादोनशे हेक्टर क्षेत्रावर गुलाबाची लागवड केली जाते. या भागातील हवामान आणि माती गुलाबासाठी अनुकूल असल्यानं इथं उच्च दर्जाच्या फुलांचं उत्पादन घेतलं जातं. शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान, पॉलीहाऊस, ठिबक सिंचन आणि सुधारित जातींच्या वापरामुळे दर्जेदार गुलाब पिकवत आहेत. यंदा मावळातून तब्बल 65 ते 70 लाख गुलाब परदेशात निर्यात होणार असून युरोप, जपान तसंच आखाती देशांत या गुलाबाला मोठी मागणी आहे. निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांनी गुलाब फुलांची कटिंग करून ती सध्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये जतन करून ठेवली आहेत.
गुलाब शेती मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत : पूर्वी पारंपरिक शेती करणारे अनेक शेतकरी आता गुलाब शेतीकडं वळले आहेत. बागायतीपेक्षा गुलाब शेतीत अधिक उत्पन्न मिळत असल्यानं तरुण पिढीही या क्षेत्राकडं आकर्षित होत आहे. कृषी क्षेत्रात पदवी मिळवलेले अनेक तरुण तसंच खासगी नोकरी करणारे युवक गुलाब शेतीत उतरले असून त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत दहा पटीनं अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचं सांगितलं जातं आहे. त्यामुळं गुलाब शेती ही आता केवळ जोडधंदा न राहता मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत ठरत आहे.
परदेशातून गुलाबाची मागणी वाढली : परदेशात गुलाब निर्यातीची सुरुवात 1991 साली झाली. त्यानंतर 2000 सालच्या सुरुवातीला निर्यातीवर मंदी आली आणि गुलाब शेती काही काळासाठी डगमगली. मात्र अलीकडच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान, शास्त्रीय पद्धत आणि बाजारपेठेतील वाढती मागणी यामुळं गुलाब शेतीनं पुन्हा एकदा भरारी घेतली आहे. जानेवारी अखेर आणि फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा हा गुलाब निर्यातीसाठी महत्त्वाचा कालावधी मानला जातो. यंदा परदेशातून सुमारे दहा टक्क्यांनी मागणी वाढल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे.
मावळातील गुलाबाचा सुगंध यंदाही जगभर दरवळणार : अवकाळी पाऊस, वाढलेली आर्द्रता आणि बदलते हवामान यामुळं फुलांच्या उत्पादनावर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी मावळातील शेतकरी खचलेले नाहीत. अनेक स्वदेशी कंपन्या येथील गुलाब उत्पादनाला हातभार लावत असून शेतकऱ्यांची फुलं परदेशात पोहोचवण्यासाठी मदत करत आहेत. त्यामुळं मावळातील गुलाबाचा सुगंध यंदाही जगभर दरवळणार आहे. एकीकडं शेतकऱ्यांसाठी व्हॅलेंटाईन हा सुगीचा महिना ठरणार असला तर दुसरीकडं प्रेमीयुगलांसाठी यंदाचं प्रेम थोडं महाग पडणार, हे मात्र नक्की.
