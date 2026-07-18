आषाढी यात्रा भाविकांच्या सुरक्षेसाठी करडी नजर; मंदिर परिसर, दर्शन रांगेत अत्याधुनिक 190 सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात
मंदिर समितीच्या वतीने कायम स्वरुपी आणि तात्पुरत्या स्वरूपात एकूण 190 ठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.
Published : July 18, 2026 at 4:39 PM IST
पंढरपूर - आषाढी एकादशीच्या सोहळ्यासाठी सावळ्या विठ्ठलाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक पंढरपूरमध्ये दाखल होत असतात. संतांच्या पालख्या, दिंड्या येण्याअगोदर अनेक भाविक दर्शन घेण्यासाठी रांगेमध्ये उभे असतात. पदस्पर्श दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गोपाळपूरपर्यंत मोठी रांग असते. या दर्शन रांगेत तसंच श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर, श्री संत तुकाराम भवन, श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप, घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मंदिर समितीच्या वतीने कायम स्वरुपी आणि तात्पुरत्या स्वरूपात असे एकूण 190 ठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत आहे. मंदिर समितीनं भाविकांच्या सुलभ जलद दर्शनाला प्राधान्य दिलं आहे. यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना करण्यात आलेल्या आहेत. दर्शन रांगेतील घुसखोरी, तत्काळ आरोग्य व्यवस्था, अनुचित प्रकार घडू नये, इतर घडामोडींवर सीसीटीव्हीची नजर असणार आहे. याशिवाय, नियंत्रण कक्षातून वॉकीटॉकीद्वारे संवाद साधून तत्काळ आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी सीसीटीव्हीची खूप मोठी मदत होत आहे. याशिवाय, कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयात देखील या कॅमेऱ्यांचा अक्सेस दिला असल्याने त्यांना मुख्यालयात बसून सर्व घडामोडी पाहता येत आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे परीक्षण करण्यासाठी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, श्री संत तुकाराम भवन येथे असे दोन नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रुम) तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये राजेंद्र घागरे, अनंता रोपळकर, योगेश साळुंखे, रघुनाथ शिंदे या पूर्णवेळ प्रशिक्षित ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख अमित नवाळे यांचेकडे आहे. वारकरी भाविकांना केंद्रबिंदू मानून भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून ज्या ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची गरज होती, त्या त्या ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत.
आयपी, अनॉलॉग आणि मेगापिक्सल नाईट व्हिजनचे अत्याधुनिक कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या सर्व कॅमेराद्वारे चित्रित केलेला डाटा देखील सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. संबधित कॅमेरे सर्व दिशा कव्हर करत असल्याने कोणताही परिसर त्याच्या नजरेतून सुटत नाही. त्यामुळे भाविकांमध्ये सुरक्षितता निर्माण होणार असून, आवश्यक ठिकाणी भाविकांना तत्काळ मदत देखील करता येणार असल्याचं व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी यावेळी सांगितलं.