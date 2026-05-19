नीट पेपरफुटी प्रकरणात नागपूर, ब्रह्मपुरीत सीबीआयच्या धाडी; मोटेगावकरांच्या मुलाची पुण्यात चौकशी
केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी इथं मंगळवारी धाडी टाकल्या आहेत.
Published : May 19, 2026 at 9:29 PM IST
नागपूर : वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या नीट- यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग देत केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी इथं मंगळवारी धाडी टाकल्या आहेत. पुणे स्थित रॅकेटमार्फत प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा संशय असलेल्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित तीन ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीबीआयच्या पथकानं नागपूरच्या सेंट्रल अव्हेन्यू, इतवारी परिसरातील दोन विद्यार्थ्यांच्या घरांची व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथील एका विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानी झडती घेतली. संबंधित तिन्ही विद्यार्थ्यांनी यंदा नीट परीक्षा दिली होती. नीट प्रश्नपत्रिका फुटी रॅकेटच्या तपासादरम्यान त्यांची नावे समोर आल्याचं सांगितलं जातं.
विद्यार्थ्यांचे डिजिटल गॅजेट जप्त : सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी तीनही विद्यार्थ्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप, हस्तलिखित टिपणे, डिजिटल उपकरणे जप्त केली असून त्यांची न्याय वैद्यक तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित विद्यार्थी ‘रिपीटर’असून कोचिंग संस्थांच्यामार्फत तयारी करत होते. त्यांचे पुणे नेटवर्कमधील सदस्यांशी थेट संबंध असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. याचबरोबर, परीक्षार्थीं उमेदवाराकडून सुमारे 15 लाख रुपये घेऊन प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. अटक करण्यात आलेल्या पुण्यातील मनीषा नामक एका महिलेनं विद्यार्थी व पालकांना रॅकेटशी जोडण्याचं काम केल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता : मनीषा नामक महिलेनं या विद्यार्थ्यांची ओळख पुण्यातील रसायन शास्त्राचे प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्यासोबत करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे. कुलकर्णी हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक असल्याचं मानले जात असून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) परीक्षा प्रक्रियेशी त्यांचा संबंध होता. त्यामुळं त्यांना गोपनीय प्रश्नपत्रिकांपर्यंत प्रवेश मिळाल्याचा आरोप आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार, काही निवडक उमेदवारांना परीक्षेपूर्वी पुण्यात बोलावण्यात आलं होतं. कुलकर्णी यांच्या निवासस्थानी खासगी सत्रे घेण्यात आली होती. या सत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना संभाव्य प्रश्न, उत्तरांचे पर्याय व महत्त्वाचे विषय वहीत लिहून घेण्यास सांगण्यात आले होते. तपास यंत्रणेला संशय आहे की, यातील अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत विचारण्यात आले.
प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर यांच्या मुलाची चौकशी : नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थी आक्रमक झाले असून विद्यार्थ्यांकडून तसंच विरोधकांकडून या विरोधात जोरदार आंदोलन केलं जात आहे. दरम्यान, नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयकडून राज्यातून आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसंच या प्रकरणात काल प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केल्यानंतर आज त्यांच्या मुलाची सीबीआय पुणे मुख्यालयात सकाळपासून चौकशी करण्यात आली. तसंच या प्रकरणात काही मुलं आणि पालक यांची देखील चौकशी सीबीआयकडून करण्यात आली आहे.
