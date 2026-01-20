ETV Bharat / state

अबू सालेमला जेलबाहेर पाठवण्यापूर्वी आमचंही म्हणणं ऐकून घ्या, सीबीआयची हायकोर्टात धाव

मोठ्या भावाचा मृत्यूचं कारण सांगत 14 दिवसांच्या पॅरोलकरता अबू सालेम यानं मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.

मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 4:26 PM IST

मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमचा पूर्व इतिहास पाहता त्याला फारकाळ तुरूंगाबाहेर ठेवणं योग्य नाही. त्यामुळं त्याला बाहेर पाठवण्यापूर्वी आमचंही म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती तपास यंत्रणा या नात्यानं सीबीआयच्यावतीनं मंगळवारी (20 जानेवारी) मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली. याची नोंद घेत मुंबई हायकोर्टानं अबू सालेमच्या याचिकेवरील सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय. कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अंत्यविधींसाठी त्याला केवळ दोन दिवसांची संचित रजा देता येईल, अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. मोठ्या भावाचा मृत्यूचं कारण सांगत 14 दिवसांच्या पॅरोलकरता अबू सालेम यानं मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.


सालेमला जास्तकाळ बाहेर ठेवण्यास राज्य सरकारचा विरोध : अबू सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं 12 वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपास यंत्रणांना यश आलं होतं. त्यामुळं त्याला फारकाळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही. त्यामुळं कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ 2 दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं कारागृह प्रशासनाच्यावतीनं मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं.


काय आहे प्रकरण? : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर अबू सालेमनं 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबू सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ज्यात राज्य सरकारनं अबू सालेमच्या 14 दिवसांच्या पॅरोलला जोरदार विरोध केलाय.


कोण आहे अबू सालेम? : अबू सालेम हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर परदेशात पळून गेला होता. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. तसंच 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात त्याला दोषी ठरवण्यात आलं असून याप्रकरणी कोर्टानं त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आलं होतं. या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही.

