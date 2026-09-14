सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरण : सीबीआयकडून सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल
न्यायालयानं सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपवल्यानंतर सीबीआयनं तपास हाती घेतला आहे. या प्रकरणी सीबीआयनं सामूहिक बलात्कारासह हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : September 14, 2026 at 4:21 PM IST
मुंबई : सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरणी अखेर सीबीआयनं सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सीबीआयनं सेलिब्रेटी मॅनेजरच्या वडिलांच्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत आदित्य ठाकरे यांचंही नाव घेतलेलं आहे. याशिवाय त्यांचे वडील तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकरणातील कट आणि प्रकरण दडपण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सीबीआयकडून सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा : सुप्रसिद्ध सेलिब्रेटी मॅनेजरच्या वडिलांनी या प्रकरणी वारंवार तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर या प्रकरणात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयानं हे प्रकरण सीबीआयकडं हस्तांतरीत करत या प्रकरणी सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सीबीआयनं तपास हाती घेऊन या प्रकरणी सामूहिक बलात्कारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांचीही नावं : सेलिब्रेटी मॅनेजरच्या वडिलांनी दिलेल्या जबाबानुसार सीबीआयनं याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. यात त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचंही नाव घेतलेलं आहे. याशिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांनीही या कटात आणि त्यानंतरच्या प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचा त्यांचा आरोप आहे. संबंधित लोकसेवक आणि पोलीस अधिकारी हे देखील प्रकरणाची कागदपत्रं, फायली आणि इतर सार्वजनिक नोंदी नष्ट करणं किंवा दडपणं, अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणं, तसेच बेकायदेशीर हेतूंसाठी आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी सार्वजनिक निधी, मनुष्यबळ आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल चौकशीस पात्र आहेत, असा सीबीआयचा दावा आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये कुणाचा समावेश : मुख्य गुन्हे घडणं, गुन्हेगारी कट, त्यानंतर खोट्या आत्महत्येची कहाणी तयार करणं आणि पसरवणं, तसेच पुरावे दडपणं, नष्ट करणं आणि खोटे पुरावे तयार करणं या संबंधात काही व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे यांचे अंगरक्षक, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, एपीआय सचिन वाझे, माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, डीसीपी विशाल ठाकूर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, एपीआय अशोक देवढे, पीआय जगदेव कलापड, पीआय शैलेंद्र नागरकर, पीआय चिमाजी आधव, पीआय अर्जुन राजाणे, मालवणी पोलीस ठाण्याचे संबंधित अधिकारी, विलंबित शवविच्छेदनाशी संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचारी, डॉ. संजय जाधव, कलिना येथील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संबंधित अधिकारी (यात सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक एन. पी. भाले यांचा समावेश आहे), तत्कालीन संबंधित इतर पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे. रीजेंट गॅलेक्सी बिल्डिंगचे सुरक्षा रक्षक, ज्यात सुशील कुमार यादव आणि शिवमुराद गौतम उर्फ मुन्ना यांचा समावेश आहे. प्रीती राणे, प्रवीण राणे, अंकिता सतुर, इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा, हिमांशू शिखरे, रेशमा पाडवळ, सतवंत सिंग, नावेद मुजावर आणि प्रियेश राणे, एसआयटीचे वरिष्ठ सदस्य, ज्यात त्या सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांच्या देखरेखीखाली सदोष तपास, चौकशी करण्यात आली आणि गुन्हा करण्यामध्ये व त्यानंतर तो दडपण्यामध्ये सामील असलेले इतर अज्ञात व्यक्ती.
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