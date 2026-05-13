NEET-UG 2026 पेपरफुटीचा तपास वेगात; संशयित शुभम खैरनारला मुंबईत आणणार
Published : May 13, 2026 at 11:08 AM IST
मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात मोठी कारवाई करत संशयित आरोपी शुभम खैरनार याला ताब्यात घेतलं असून त्याला मुंबईत आणलं जात आहे. आज बुधवारी (13 मे) त्याला मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात ट्रान्झिट रिमांडसाठी हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
NEET-UG 2026 ही देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची अत्यंत महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा मानली जाते. या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका कथितरित्या फुटल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. प्राथमिक तपासात काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वीच प्रश्नांची माहिती मिळाल्याचे संकेत समोर आले होते. ही माहिती डिजिटल माध्यमांद्वारे आणि मेसजिंग अॅप्सच्या माध्यमातून प्रसारित झाल्याचा आरोप आहे.
प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास राज्य पोलिसांकडून सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. सध्या सीबीआयकडून या प्रकरणातील इतर संबंधितांचा शोध घेण्याचं काम सुरू असून प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण रॅकेट उघड करण्यासाठी तपास अधिक वेगानं केला जात आहे.
प्रकरणाची विविध राज्यांमध्ये चौकशी सुरू : विशेष म्हणजे, सीबीआयानं या प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये चौकशी सुरू केली आहे. या तपासादरम्यान नाशिक परिसरातून संशयित शुभम खैरनार याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गेस पेपर स्वरूपातील माहिती मिळवून ती पुढे प्रसारित केल्याचा त्याच्यावर संशय आहे. या माध्यमातून परीक्षेपूर्वीच काही माहिती पसरल्याचे तपासात समोर आलं आहे.
ट्रान्झिट रिमांडसाठी अर्ज दाखल करणार : सीबीआयकडून आरोपीला पुढील चौकशीसाठी मुंबईत आणलं जात असून आज त्याला मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. यावेळी ट्रान्झिट रिमांडसाठी अर्ज दाखल केला जाणार असल्याची माहिती आहे. न्यायालयानं ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केल्यास आरोपीला पुढील तपासासाठी अधिकृत कोठडीत ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
प्रकरणात आणखी नावं समोर येण्याची शक्यता : तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, NEET-UG 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणाची व्याप्ती केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नसून महाराष्ट्रासह राजस्थान, हरियाणा, बिहार आणि केरळपर्यंत पोहोचल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सीबीआयकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून विशेष तपास पथकं सक्रिय करण्यात आली आहेत. डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रश्नपत्रिका किंवा 'गेस पेपर' कशा प्रकारे व्हायरल करण्यात आला, याचाही तपास केला जात आहे.
या प्रकरणात प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण साखळी, संबंधित मध्यस्थ तसेच संभाव्य आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. तपास अधिक गतीमान झाल्याने पुढील काही दिवसांत आणखी काही नावं समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.