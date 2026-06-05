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कर्जबुडवे प्रकरण : रिलायन्स समूहाचे माजी एमडी अमिताभ झुनझुनवाला यांना न्यायालयीन कोठडी

सीबीआयनं झुनझुनवाला यांना तिहार तुरूंगातून ताब्यात घेत मुंबईतील कोर्टात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं झुनझुनवाला यांना अगोदर कोठडी ठोठावली होती, त्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे.

Amitabh Jhunjhunwala In Custody
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 10:33 PM IST

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मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स समूहाचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला यांना तीन दिवसांच्या सीबीआय चौकशीनंतर पुन्हा एकदा 14 दिवसांच्या न्यायालीन कोठडीत पाठवण्यात आलं. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणात अमिताभ झुनझुनवाला हे आधीपासूनच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सीबीआयकडून त्यांना याप्रकरणी तिहार जेलमधून ताब्यात घेत मुंबईत आणलं होतं. बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं त्यांना 5 जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली होती. यात त्यांची अपेक्षित चौकशी पूर्ण झाल्यानं तूर्तास अधिक कोठडीची गरज नसल्याचं सीबीआयकडून कोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. त्यामळे मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

काय आहे प्रकरण : बँकांकडून रिलायन्स समूहाला कर्ज स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाल्यानं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयच्या दाव्यानुसार झुनझुनवाला हे समूहाच्या वित्त, बँकिंग आणि निधी वापराशी संबंधित महत्त्वाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवून होते. त्यांनीच विविध बँकांकडून कंपनीला कर्ज मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हे प्रकरण रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि अनिल अंबानी यांच्याविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आलं होतं. एसबीआयला 2,929.05 कोटी रुपयांचा तर 11 बँकांच्या कन्सोर्टियमला सुमारे 6,015 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. एकूण 17 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुमारे 19,694.33 कोटी रुपयांचे एक्स्पोजर या प्रकरणात असल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. सीबीआयनं 29 मे 2026 रोजी या प्रकरणात पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यात कंपनीसह 16 आरोपींचा समावेश होता. ज्यात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि दहा बँक अधिकारी यांना आरोपी बनवण्यात आलंय.

आरोपपत्रात झुनझुनवाला यांचा उल्लेख नव्हता : याप्रकरणी सीबीआयनं गेल्याच आठवड्यात आपलं पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं, यात अमिताभ झुनझुनवाला यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे याप्रकरणी त्यांची चौकशी झाल्यानंतर सीबीआयकडून लवकरच पुरवणी आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं बजावलेल्या प्रॉडक्शन वॉरंटनंतर तिहार जेलमधून ताबा घेत सीबीआयनं झुनझुनवाला यांना सोमवारी कोर्टापुढं हजर करत अटकेची परवानगी मिळवली होती. त्यानंतर बुधवारी त्यांच्या अटकेची कारवाई पूर्ण करत सीबीआयनं अमिताभ झुनझुनवाला यांना रिमांडकरता मुंबई सत्र न्यायालातील विशेष सीबीआय कोर्टात हजर करून त्यांची रिमांड मिळवली होती.

अनिल अंबानींच्या मालमत्तेवर छापेमारी : याप्रकरणी ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयानं मार्च 2026 मध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या आवारात मोठी छापेमारी केली होती. ईडीच्या 15 पथकांनी एकाच वेळी मुंबईतील 10 ते 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. बँकेची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचा तपास पुढे नेण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. ईडीनं आरकॉमचे माजी संचालक, सहकारी आणि संबंधित व्यक्तींची घर आणि कार्यालयांवरही छापे टाकले होते. आरकॉमशी संबंधित ₹40,000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा हा एक भाग आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत, ईडीनं अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठीही समन्स बजावली आहेत. ज्यामध्ये फेब्रुवारी 2026 मध्ये 9 तासांपेक्षा जास्त काळ त्यांची चौकशी करण्यात आली होती.

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TAGGED:

AMITABH JHUNJHUNWALA
CBI COURT GRANTS JUDICIAL CUSTODY
अमिताभ झुनझुनवाला
कर्जबुडवे प्रकरण
AMITABH JHUNJHUNWALA IN CUSTODY

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