नीट पेपरफुटी प्रकरण : आता पालक तपास यंत्रणेच्या रडारवर; लातूरच्या डॉ मनोज शिरूरे याला अटक
NEET पेपरफुटी प्रकरणात आता पालक तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. सीबीआयनं लातूर येथील बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे याला अटक केली आहे.
Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST
पुणे : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयकडून वेगानं तपास करत या प्रकरणात मुख्य आरोपी तसेच त्याला साथ देणाऱ्यांना अटक करण्यात येत आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणात आणखीन एक अटक सीबीआयकडून करण्यात आली असून लातूर येथील बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे याला सीबीआयनं अटक केली आहे.
बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे याला अटक : नीट पेपर फुटी प्रकरणात प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर याला अटक केल्यानंतर त्याच्या तपासात अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली. या माहितीच्या आधारे मनोज शिरुरे यानं शिवराज मोटेगावकरकडून स्वतःच्या मुलासाठी पेपर खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नीट पेपरफुटीप्रकरणी सीबीआयनं मनोज शिरुरे याला लातूरहून चौकशीसाठी पुण्यात आणलं होतं. तब्बल 12 तासांच्या चौकशीनंतर सीबीआयनं डॉक्टर मनोज शिरुरे याला अटक केली आहे. डॉक्टर मनोज शिरुरे याच्या चौकशीमध्ये नीट पेपरफुटी प्रकरणाबाबत काही कागदपत्रं तसेच डिजिटल पुरावे समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्राथमिक तपासात डॉ. शिरुरे हा शिवराज मोटेगावकर आणि पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्या संपर्कात असल्याचं समोर आलं आहे, असंही सूत्रांनी यावेळी सांगितलं आहे.