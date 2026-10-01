लोणीच्या जनावर बाजारात गाईंच्या दरात 30 ते 40 हजारांची घसरण; शेतकरी, व्यापारी आणि वाहनचालकांवरही संकट!
दुष्काळाच्या झळा शेतकऱ्यांना बसत असताना त्याचा फटका असत आहे. अशातच जनावरांच्या किमती कमालीच्या कमी झाल्या आहेत. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 1, 2026 at 1:30 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- राज्यातील अनेक भागात पाऊसानं ओढ दिल्यानं निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची झळ शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसायालाही बसू लागली आहे. शेतकरी अडचणीत सापडल्यानंतर दुग्धोत्पादन व्यवसायालादेखील फटका बसत आहे. याचा थेट परिणाम राहाता तालुक्यातील लोणी येथील प्रसिद्ध जनावरांच्या आठवडे बाजारावर झाला आहे. जनावरांच्या बाजारात गाईंच्या दरात तब्बल 30 ते 40 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.
राहाता तालुक्यातील लोणीचा जनावरांचा आठवडे बाजार हा पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ, मराठवाडा तसेच गुजरात आणि तेलंगणा या भागांतील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बाजार मानला जातो. पूर्वी या बाजारात मोठ्या प्रमाणात गाई-बैलांची खरेदी-विक्री होत असे. मात्र, यंदाच्या प्रतिकूल हवामानामुळे बाहेरील भागांतून येणाऱ्या खरेदीदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. त्यामुळे बाजारात विक्रीसाठी आलेली जनावरे अधिक आणि खरेदीदार कमी असे चित्र दिसत आहे.
चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर- पाऊसाअभावी मक्यासह अनेक पिके करपून गेली आहेत. काही शेतकऱ्यांकडे पाण्याची उपलब्धता असली तरी वीजपुरवठ्याच्या समस्येमुळे पिकांना वेळेवर पाणी देता येत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यातच डुकरांचा वाढता उपद्रव असल्यानं चारापिकांचे नुकसान होत आहे. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसताना जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणं शेतकऱ्यांसाठी मोठं आव्हान बनलं आहे. शेतकरी मोहन बाबुराव तरकसे यांनी सांगितलं की, चाऱ्याचे दर वाढले असून उपलब्धताही कमी झाली आहे. पाण्याची समस्या असल्यानं गाई सांभाळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. पूर्वी सुमारे 1 लाख रुपये किमतीची असलेली गाय आता बाजारात केवळ 70 हजार रुपयांपर्यंत विकावी लागत आहे. जनावरांच्या संगोपनाचा खर्च वाढत असताना बाजारभाव मात्र घसरत असल्यानं शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलं आहे.
विदर्भातूनही विक्रीसाठी जनावरे- अमरावती येथून लोणी बाजारात आलेले शेतकरी संकेत वानखडे यांनी विदर्भातील परिस्थितीही बिकट असल्याचे सांगितलं. कापूस आणि सोयाबीन ही प्रमुख पिके संकटात आल्यानं अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून गाई पाळल्या आहेत. मात्र, आता चारा आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यानं जनावरं सांभाळणंही कठीण झालं आहे. त्यामुळे कमी भावात का होईना जनावरे विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. पूर्वी 1 लाख 30 ते 1 लाख 40 हजार रुपयांना मिळणारी गाय आता 1 लाख रुपयांच्या आत उपलब्ध होत आहे. 1 लाख 55 हजार ते 1 लाख 70 हजार रुपये किमतीची गाय आता 1 लाख 30 ते 1 लाख 40 हजार रुपयांपर्यंत विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहे. तर 1 लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेली गाय 60 ते 70 हजार रुपयांमध्ये विकली जात असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
खरेदीदार कमी व्यापाऱ्यांकडूनही सावध भूमिका - बाजारात मोठे शेतकरी आणि व्यापारी गाई-बैल खरेदीसाठी येत असले तरी दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम त्यांच्या खरेदी क्षमतेवरही झाला आहे. जनावरांची गरज असलेले खरेदीदार बाजारात येतात. मात्र, कमी दरात जनावरे खरेदी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं विक्रीसाठी आलेले शेतकरी सांगतात. खरेदीदारांची संख्या कमी झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोर दोनच पर्याय उरतात. जनावरे पुन्हा घरी घेऊन जाणं किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी दरात विकणं हा शेतकऱ्यांसमोर पर्याय आहे. त्यामुळे बाजारातील मागणी पुरवठ्याचं समीकरण बदललं असून त्याचा थेट परिणाम जनावरांच्या दरावर झाला आहे.
बाजार समितीच्या उत्पन्नालाही फटका- राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव सुभाष पंढरीनाथ मोठे यांच्या माहितीनुसार, लोणी उपबाजार आवारात मागील महिन्याच्या तुलनेत जनावरांची आवक तसेच खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सुमारे 20 ते 25 टक्क्यांची घट झाली आहे. पूर्वी लोणीच्या जनावरांच्या बाजारात आठवड्याला सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असे. सध्या ही उलाढाल 8 ते 9 कोटी रुपयांवर आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि लगतच्या राज्यांमधून येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे कमी झाल्यानं बाजारातील एकूण व्यवहारावर परिणाम झाला आहे.
वाहनचालकांनाही आर्थिक फटका- जनावरांच्या बाजारातील मंदीचा परिणाम बाजाराशी संबंधित चारचाकी वाहनचालकांवरही झाला आहे. गाई-बैलांची खरेदी करणारे शेतकरी आणि व्यापारी पूर्वी मोठ्या प्रमाणात चारचाकी वाहनांमधून जनावरे घेऊन जात असत. त्यामुळे बाजाराच्या दिवशी वाहनचालकांना चांगले उत्पन्न मिळत होते. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून जनावरांची खरेदी कमी झाल्यानं वाहनांच्या फेऱ्याही घटल्या आहेत. बाजारातील एका वाहनचालकानं सांगितलं की, पूर्वी बाजारातून जनावरे घेऊन जाण्यासाठी नियमितपणे भाडे मिळत होते. आता खरेदीच कमी झाल्यानं वाहनांच्या फेऱ्या घटल्या असून त्याचा थेट परिणाम आमच्या उत्पन्नावर झाला आहे.
तिहेरी संकटात पशुपालक- एकीकडे पिकांचे नुकसान, दुसरीकडे चारा पाण्याची टंचाई आणि तिसरीकडे जनावरांच्या दरात झालेली मोठी घसरण अशा तिहेरी संकटात पशुपालक सापडले आहेत. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जनावरांचे व्यापारी, बाजार समिती, वाहनचालक आणि बाजाराशी संबंधित अन्य व्यवसायांनाही त्याची झळ बसत आहे. पावसाची प्रतीक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता शेती टिकविण्यासोबतच पशुधन वाचविण्याचंही मोठे आव्हान उभं राहिलं आहे. चारा पाण्याची उपलब्धता वाढून बाजारात खरेदीदारांची संख्या पुन्हा वाढेपर्यंत जनावरांच्या दरातील घसरण कायम राहण्याची चिंता पशुपालक व्यक्त करत आहेत.
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