मांजरीचा हल्ला धोकादायक! नऊ महिन्यात मांजर चावल्याच्या 1833 घटना; रेबीजपासून कसा कराल बचाव?
मागील नऊ महिन्यात मांजरीनं हल्ला केल्याच्या जवळपास 1,833 घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. जाणून घ्या, रेबीजचा धोका आणि काय काळजी घ्यावी?
Published : October 6, 2026 at 1:18 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - कुत्रा चावल्याचा अनेक घटना रोजच समोर येतात. मात्र, मांजर चावल्याच्या घटनांची अधिक माहिती समोर येत नाही. परंतु जिल्ह्यामध्ये जवळपास मांजरीनं हल्ला केल्याच्या सुमारे 1800 घटनांची नोंद सरकारी रुग्णालयात नोंदवण्यात आली आहे. वेळेवर आणि योग्य उपचार झाले नाही तर रेबीजसारखे आजार होण्याची शक्यता निर्माण होते. आपण जर आपल्या घरातील कुत्रा किंवा मांजराला अँटीरेबीज किंवा अन्य इंजेक्शन दिले असले तरी ते त्यांच्या संरक्षणासाठी असते. ते रेबिज माणसाच्या संरक्षणासाठी नसते. त्यामुळे अशी कोणती लस घेतली तरी निर्धास्त राहणं चुकीचं आहे. कोणत्याही प्राण्यानं चावा घेतल्यास तातडीनं उपाय योजना करणेच योग्य असेल, अशी माहिती घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.
मांजर चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ- अनेकांच्या कुटुंबाचा भाग असणारा लाडका कुत्रा किंवा गल्लीबोळात फिरत राहणारा कुत्रा चावल्याचा अनेक घटना घडत असतात. त्याबाबत डॉक्टर आपल्याला अनेक उपाययोजना सुचवतात. रोजच अशा घटनांमध्ये वाढ होताना पाहायला मिळते. मात्र, मांजर चावल्यानंतर कोणी जखमी झाल्याचं सर्वसामान्यपणे ऐकायला मिळत नाही. परंतु सर्वसामान्यपणे भित्री मानली जाणारी मांजरदेखील घातक आल्याचं समोर आलं आहे. कारण, मागील नऊ महिन्यात मांजरीनं हल्ला केल्याच्या जवळपास 1,833 घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. यामध्ये पाळीव मांजरीपासून ते भटक्या मांजरीचा समावेश आहे. कुत्र्याप्रमाणे मांजर चावल्यावरदेखील रेबीज होण्याची शक्यता निर्माण होते. मांजर किंवा कुत्रा चावला तरी त्याला सारख्याच उपाययोजना कराव्या लागतात. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना करून त्याबाबत आवश्यक इंजेक्शन आणि औषधी घेणे आवश्यक असल्याचं घाटी रुग्णालयाच्या औषधी विभाग प्रमुख डॉ. स्मिता अंदुरकर यांनी सांगितलं.
मागील नऊ महिन्यात 1,833 मांजरीचा हल्ला- मांजर असो की कुत्रा चावल्यास त्यांचे तीन प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते. त्यात पहिल्या प्रकारात सौम्य ओरखडा ओढला असेल तर त्याची नोंद होते. दुसऱ्या प्रकारात चावा घेतल्यानं जखम झाली असेल तर आणि तिसऱ्या प्रकारात जीवघेणे लचके तोडले असतील तर तसे वर्गीकरण केले जाते. त्यात दुसरा आणि तिसरा प्रकार अधिक अधिक जीवघेणा समजला जातो. प्राण्याने चावा घेतला तरी अँटीरेबीज इंजेक्शन घेणे आवश्यक आहे. कारण रेबीज जर झाला तर तो कधीच बरा होत नाही. त्यात मनुष्याचा जीव जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यासाठी डॉक्टरांनी दिलेल्या तारखेनुसार वेळेवर उपचार घेणे अत्यावश्यक असते, अशी माहिती घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली. मागील नऊ महिन्यात 10,633 जणांना कुत्र्यानं चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या असल्याची माहिती घाटी रुग्णालयानं दिली आहे.
आकडेवारीनुसार दर महिना मांजर चावण्याची संख्या खालीलप्रमाणं आहे.
जानेवारी - 206,
फेब्रुवारी - 208,
मार्च - 190
एप्रिल - 179
मे - 183
जून - 234
जुलै - 217
ऑगस्ट - 235
सप्टेंबर - 181
जीवघेणा असतो रेबीज- सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय डॉ. शोभा देशमुख यांनी त्यांच्या 'र रेबीजचा' या पुस्तकात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, रेबीज हा आजार 4000 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. हा आजार अतिशय जीवघेणा मानला जातो. रेबीज विषाणूमुळे होणारा हा आजार सर्व उष्ण रक्ताच्या प्राण्यांमध्ये होतो. मुख्यत्वे कुत्रा आणि इतर प्राण्यांच्या लाळेतून प्रसार होणारा हा आजार मज्जासंस्थेला निकामी करून आपले मेंदूवरील नियंत्रण गमावलेल्या सर्व हालचाली अनियंत्रित करतो. त्यामुळे आपण त्याला पिसाळणे असं म्हणतो. हा आजार फक्त कुत्र्यांपासूनच होतो असं नाही तर मांजर, मुंगूस, कोल्हा, माकड आणि इतर वन्य प्राण्यांपासून आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात गाय, शेळी, मेंढी या पाळीव प्राण्यांचादेखील समावेश होतो. रेबीजचा प्रादुर्भाव पैकी 99% एवढं प्रमाण हे कुत्र्यांपासून झालेल्या रेबीज आहे. एकदा रेबीज झाला तर त्याला कोणीही वाचवू शकत नाही, अशी माहिती डॉ. शोभा देशमुख यांनी पुस्तकात नमूद केली आहे.
अशी घ्यावी काळजी
कुत्रा किंवा मांजर चावल्यास नेमकं काय करावं, यामध्ये अनेकांचा संभ्रम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पुढील उपाययोजना करण्याच्या सूचना वैद्यकीय अभ्यासकांनी दिल्या आहेत.
1) कुत्रा किंवा मांजर चावले तर अजिबात घाबरायचं नाही.
2) तातडीने पाण्याच्या नागडे किंवा वाहत्या पाण्यात जाऊन जखमेला साबणानं 15 मिनिटे धुवायचे.
3) जखमेवर हळद चुना असे कुठलेही उपाय करायचे नाही. पट्टी तर मुळीच बांधायची नाही.
4) जखमेवर आयोडीन किंवा स्पिरिट लावावे.
5) जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन तातडीनं उपचार घ्यावेत.
6) उपचारात रेबीज लस झाल्यास सोबत रेबीज इम्युनोग्लोब्लिन्स सुद्धा घ्यावेत.
7) लस घेण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जखम झाल्याच्या 3, 7, 14 आणि 28 व्या किंवा 3, 7 आणि 28 व्या दिवशी लस घेऊन त्याचा कोर्स पूर्ण करावा., अशी माहिती घाटी रुग्णालयाच्या औषधी विभाग प्रमुख डॉ. स्मिता अंदुरकर यांनी दिली.
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