जात प्रमाणपत्र वादावरून सहर शेख यांचा पलटवार; दोन्ही राष्ट्रवादीकडून राजकीय कट रचल्याचा केला आरोप

जात प्रमाणपत्र वैध असून राजकीय कारकीद्र संपवण्यासाठी कट रचला जात असल्याचा आरोप नगरसेविका सहर शेख यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

AIMIM corporator Sahar Shaikh
सहर शेख वडिलांसह पत्रकार परिषदेत बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 7:34 AM IST

Updated : April 21, 2026 at 9:14 AM IST

ठाणे- मुंब्रा येथील प्रभाग 30 बच्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहर युनुस शेख यांनी जात प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर खुलासा केला. आपल्या विरोधातील सर्व आरोप निराधार आहेत. राजकीय कारकीर्द संपवण्यासाठी हा कट रचला जात असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला. यावेळी सहर शेख यांचे वडील आणि आजोबा उपस्थित होते.


ठाणे महापालिका निवडणुकीदरम्यान सहर युनुस शेख यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रावर तक्रारदार सिद्दीकी फराह शबाब अहमद यांनी आक्षेप घेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी प्रमाणपत्र मिळविल्याचा आरोप केला. याबाबत तहसीलदार कार्यालयाकडून 25 मार्च रोजी नोंदवलेल्या आक्षेपांमध्ये प्रमाणपत्रावरील काही तांत्रिक त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला होता. या सर्व आक्षेप फेटाळून लावत सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनुस शेख यांनी पत्रकार परिषदेत संबंधित कागदपत्रे सादर केली.

सहर शेख यांनी आरोपावर दिले स्पष्टीकरण (Source- ETV Bharat Reporter)

“हे प्रमाणपत्र 15 वर्षांपूर्वी ठाणे तहसीलदार कार्यालयातून मिळाले असून ते वैध आहे. सध्याचे तहसीलदार उमेश पाटील यांना कागदपत्रे दाखवली असता त्यांनी ती कागदपत्रे पाहण्यास त्यांनी नकार दिला,” असा आरोप युनुस शेख यांनी केला. तसेच 23 मार्च रोजी सुनावणीची तारीख देण्यात आली होती. मात्र, तहसीलदार स्वतः गैरहजर राहिल्यानं नायब तहसीलदारांनी सुनावणी घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. माहिती अधिकारातून 2009 सालचे रेकॉर्ड मागवले असता संबंधित कार्यालयाकडे ते उपलब्ध नसल्याचं उत्तर मिळाल्याचा त्यांनी दावा केला.


सहर शेख यांनी पुढे आरोप केला की, " निवडून आल्यानंतर प्रभागात आम्ही काम करू नये, यासाठी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांकडून दबाव आणला जात आहे. आमच्यावरील सर्व तक्रारी खोट्या असून कोणत्याही पडताळणी समिती किंवा कोकण आयुक्तांकडून अधिकृत पत्र आलेलं नाही. यासंदर्भात संबधित तहसीलदाराविरोधात जिल्हा प्रशासन आणि कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे", असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

माध्यमांना दिला दोष- जात प्रमाणपत्रामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सहर शेखचा पत्रकार परिषदेदरम्यान तोल ढळला. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवर नाराजी व्यक्त करताना सहर शेख यांनी माध्यमांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला. त्यावर उपस्थित माध्यम प्रतिनिधींनी सहर शेख यांना जाब विचारला. माध्यम प्रतिनिधींच्या प्रश्नांच्या भडीमारापुढे सहर शेख यांचीच पोलखोल झाली. यामुळे काही काळ वातावरण तणावपूर्ण बनले.

सायबर पोलिसांनी कारवाई करावी- सहर शेख यांच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवर अनेकांनी आक्षेपार्ह लिहून त्यांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितलं. पत्रकार परिषदेमध्ये सहर यांनी काही फॉलोवरनं केलेल्या वाईट मेसेजेसचे स्क्रीन शॉट नावासहित दाखवले. "मी हिंदुस्तानी असून आमच्यासारख्या मुलींना नेहमीच अशा प्रकारे देशावरून हिणवले जाते. असे करणं कृपया थांबवा. या विरोधात सायबर पोलिसांनी कारवाई करणं आवश्यक आहे, असे नगरसेविका सहर यांनी सांगितलं.


