अभिजीत दिपकेंसह सीजेपीच्या 500 कार्यकर्त्यांवर मुंबईत गुन्हे दाखल, मात्र पार्कातील आंदोलनाचं मनसेकडून समर्थन
शिवाजी पार्कातील आंदोलन संपल्यावर जो प्रकार घडला तो उद्या करून दाखवा, आमचा 'विशेष स्कॅड' तयार आहे, असं मनसेनं भाजपाला खुलं आव्हान दिलय.
Published : October 3, 2026 at 5:28 PM IST
मुंबई - पोलिसांची पूर्व परवानगी नसतानाही शिवाजी पार्कात आंदोलन केल्याप्रकरणी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या सीजेपी (CJP - कॉक्रोच जनता पार्टी) च्या सुमारे 500 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यासंदर्भात स्थानिकांनीही पोलिसांत तक्रार दिली, मात्र मनसेकडून या आंदोलनाचं समर्थन करत भाजपाला खुलं आव्हान देण्यात आलय.
मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल - गुरूवार 2 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 4 ते 7 वाजेच्या सुमारास शिवाजी पार्क मैदान, गेट क्रमांक 6, मीनाताई ठाकरे स्मारकासमोर शेकडो समर्थक एकत्र जमले होते. या आंदोलकांनी विनापरवाना सार्वजनिक ठिकाणी सभा घेऊन घोषणाबाजी केली तसंच मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकरचा वापर केला. त्याबद्दल विनापरवाना जमाव जमवणं, सार्वजनिक रस्त्यावर वाहतुकीला व नागरिकांना अडथळा निर्माण करणं आणि पोलिसांच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी कठोर कारवाई केलीय. यात अजिंक्य शिंदे (राष्ट्रीय संघटक, CJP), प्रणव आहिरे (मुंबई कोऑर्डिनेटर), अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, आफरीन नवाज, सौम्या कोरडे, अंकित भारद्वाज, विजय मलंगी, योगेश इंगळे यांच्यासह इतर अज्ञात आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 189(2) (बेकायदेशीर जमाव जमवण), कलम 223 (सरकारी कर्मचाऱ्याने जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण) यासह महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(1), 37(3) आणि 135 जमावबंदी आणि मनाई हुकुमाचं उल्लंघन केल्याचा उल्लेख आहे.
कसं झालं आंदोलन - सीजेपीने मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात निदर्शनं केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी मुंबईत कॉक्रोच जनता पक्षानं गांधी जयंतीच्या दिवशी जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं. शुक्रवारी दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कमध्ये सीजेपीनं आपला दम दाखवून दिला. राजकीय पक्षाचा एकही मोठा नेता उपस्थित नसताना हजारोंच्या संख्येनं युवा आणि ज्येष्ठ नागरिक अभिजित दिपकेंकरता पार्कात जमले होते. स्थानिकांचा विरोध असतानाही तिथं इतकं मोठे आंदोलन झालं. तरुणाईसोबत मोठ्या संख्येनं मुंबईच्या विविध भागातून आलेले नागरिकही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. मुंबईच्या आंदोलनानंतर आता सीजेपीने दिल्लीकडे कूच करण्याचा नारळ फोडलाय.
स्थानिकांच्यावतीनं शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात तक्रार - स्थानिकांनी या आंदोलनाला विरोध केला होता. तो डावलून हे आंदोलन करण्यात आलं. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली नव्हती. परिसरातील शांतता भंग झाल्यानं स्थानिक नागरिकांनी आणि वकिलांनी या आंदोलनाला तीव्र विरोध दर्शवला. याप्रकरणी वकील सिद्धी देवळेकर यांनी अभिजीत दिपके यांच्यासह सहकाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. कोणतीही पूर्व परवानगी नसताना हे आंदोलन करण्यात आलं, ज्यामुळे परिसरातील शांतता भंग झाली. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या साल 2013 मधील एका आदेशाची प्रतही तक्रारीसोबत जोडण्यात आलीय. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क परिसरात कोणीही आंदोलन करू शकत नाही असा संदर्भ या निकालात असल्याचं तक्रारीत म्हटलंय. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली नव्हती. तरीही सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना जमा करत जोरदार निदर्शनं केली. यामुळे इथल्या रहिवाश्यांना मोठा त्रास झाल्याचा आरोप या तक्रारीतून करण्यात आलाय. दरम्यान शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याय सुमारे 500 आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाल्यास त्यांच्या बाजूनं मोफत कायदेशीर लढाई लढण्याची घोषणा वसईचे वरिष्ठ वकील दिगंबर देसाई यांनी केलीय.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या राजीनामन्यासाठी मुंबईत आंदोलन कशासाठी? - ॲड. सिद्धी देवळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनाचा प्रत्येकाला संविधानिक अधिकार आहे. पण त्यासाठी योग्य ठिकाण निवडणं आवश्यक आहे. आझाद मैदानावर देखील हे आंदोलन होऊ शकलं असतं. मुळात दिपके यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर इथे जाऊन आंदोलन करायला हवं. जर त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा हवा आहे, तर त्यांनी दिल्लीत जाऊन विरोध प्रदर्शन करावा, मुंबईत आंदोलन करण्याला काय अर्थ आहे? असा सवालही देवळकर यांनी उपस्थित केलाय. सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास देण्यात काय अर्थय? मुंबई पोलिसांनी आपली तक्रार स्वीकारली असून त्यावर आता ते योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतील अशी अपेक्षा ॲड. सिद्धी देवळकर यांनी व्यक्त केलीय.
सीजेपीच्या शिवाजी पार्कातील आंदोलनाचं मनसेकडून समर्थन - मनसेच्यावतीनं मात्र यशवंत किल्लेदार यांनी सीजेपीचं समर्थन केलंय. "जेव्हा राजकीय किंवा सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन करत असताना परवानगी नसते तेव्हा गुन्हे दाखल होतातच. हे एवढं काही विशेष गंभीर नाही. हे राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, ते फार गांभिर्यानं घेतले जात नाहीत. शिवाजी पार्कचा परिसर हा रहिवाशी परिसर आहे, त्यामुळे लोकांना अशा आंदोलनाचा त्रास होणंही ओघानं आलंच. भाजपाचा आक्षेप ही निव्वळ पोटदुखी आहे. अंधभक्त स्वतः किती पारतंत्र्यात गेले त्यांना कळत नाहीये. पण जेव्हा त्यांना कळेल ना तेव्हा बघा, राज ठाकरे म्हणतात तसं त्यांच्या दारावर जेव्हा टाकटक होईल तेव्हा त्यांना त्याची जाणीव होईल. आम्हीही निवडणूक आयोगाला प्रश्न केलाय, पाहुयात याला भाजपावाले उत्तर देतात का? उद्याच्या 'गर्जना मोर्चा'ची जंगी तयारी आहे. बैठका अजून सुरू आहेत. सर्व जिल्ह्यांना निरोप गेलेत, मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक आणि मनसैनिक येणार आहेत. सामान्य लोकांनाही आम्ही अपील केलंय. काल संध्याकाळी सीजेपीच्या मोर्चानंतर काहींनी त्यांना मारहाण केली. CJP बिचारे gen z आहेत, कोवळी तरूण मुलं ती, त्यांच्यावर काय दादागिरी दाखवता? आमच्या मोर्चात येऊन त्यांनी हे करून दाखवावं. कालसारखा प्रकार झाला तर त्याला काय तीर्थ प्रसाद आणि समाचार द्यायचा आम्ही बाजूला नेऊन देणार. त्यासाठी आमचा खास स्कॉड तयार केलाय आम्ही." अशी प्रतिक्रिया यशवंत किल्लेदार यांनी दिलीय.
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