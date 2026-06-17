बोगस सह्या करून बांधकाम विभागाकडील बिले लाटणाऱ्या पाच ठेकेदारांवर अखेर गुन्हे दाखल
सह्या जुळत नसलेल्या सर्व प्रकरणाचा अहवाल जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कार्यकारी अभियंता यांनी दिला होता. त्यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.
Published : June 17, 2026 at 5:37 PM IST
सिंधुदुर्ग - बोगस सह्या करून जि. प. बांधकाम विभागाकडील बिले, अनामत रक्कम लाटण्याचा प्रताप करणाऱ्या पाच ठेकेदारांवर अखेर सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये मोहन विद्याधर केळुस्कर (राहणार कणकवली), ओंकार नंदकुमार पडते (राहणार पडतेवाडी कुडाळ), ओंकार तुळशीराम पाताडे (राहणार सुकळवाड, मालवण), मंदार आनंद दामोदर (राहणार पडवे शिर्केवाडी), लक्ष्मण शिवराम राऊळ (राहणार कारिवडे सावंतवाडी) यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम कार्यकारी अभियंता यांच्या खोट्या सह्या करून काही कामांच्या बिलांच्या देयकाला, तर काही अनामत रकमांच्या देयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान कंत्राटदार मोहन केळुसकर यांच्या देवगड उप विभागातील साळशी देवणेवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण कामाचे दुसरे तथा अंतिम देयक सहीसाठी बांधकाम विभागाकडे प्राप्त झाले होते. देयक व मोजमाप पुस्तिकेवर कार्यकारी अभियंता यांनी सही केल्यानंतर यापूर्वीच्या 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी अदा झालेल्या पहिल्या बिलावरील सही आपली नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते. तसंच त्या बनावट सहीने संबंधित कंत्राटदाराला 6 लाख 76 हजार 588 रुपये अदा झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या शिवाय 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीतील पूर्ण झालेल्या एकूण 10 कामांच्या अनामत
रकमा परत मिळण्याच्या संदर्भातील प्रस्तावावरील सह्या आपल्या सहीशी जुळत नसल्याचे कार्यकारी अभियंता यांच्या निदर्शनास आले होते. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी ही बाब उघड झाली होती. तर 10 फेब्रुवारी रोजी शिक्षण विभागाकडील दोन कामांची देयके वित्त विभागाने सही जुळत नसल्याची त्रुटी काढून बांधकाम विभागाकडे परत पाठविली होती. दरम्यान सह्या जुळत नसलेली सर्व प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी राखून ठेवत 16 फेब्रुवारी रोजी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या बाबतचा अहवाल कार्यकारी अभियंता यांनी दिला होता व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.
जिप. सीईओंनी दिले गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश - या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशीअंती फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राजेंद्र सावंत यांना 18 मे 2026 रोजी दिले होते. त्यानंतर आजपर्यंत गुन्हा दाखल न झाल्याने जिल्हाभरातून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. जि. प. पदाधिकारी यांनी या प्रकरणी कोणालाही पाठिशी घालणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तर पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी असं काम पुन्हा कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर करताना संबंधितांच्या हाताला आधीच घाम येईल, अशा पद्धतीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जाब विचारत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानुसार कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी 16 जून रोजी पोलिसात तक्रार दिली. संशयित आरोपींनी संगनमत करून 30 सप्टेंबर 2025 ते 16 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत देयके तयार करून त्यावर कार्यकारी अभियंता पदाचा शिक्का मारला. तसंच ओंकार पाताडे याने त्यावर आपली बनावट सही करून ती खरी असल्याचं भासवून 10 लाख 43 हजार 441 एवढी रक्कम बेकायदेशीररित्या मिळविण्याच्या उद्देशाने जि. प. कडे देयके सादर करून आपली व पर्यायाने शासनाची फसवणूक केली असल्याने पाचही संशयित आरोपींविरुद्ध आपली कायदेशीर तक्रार असल्याचे राजेंद्र सावंत यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
गुन्हे दाखल - सावंत यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, पोलिसांनी संशयित दोषीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये संगनमताने फसवणूक, मौल्यवान रोख्याचे बनावटीकरण करणे तसंच बनावट दस्तऐवज खरा म्हणून वापरणे इत्यादी प्रकारचे गुन्हे दाखल केले आहेत. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेखर लव्हे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.