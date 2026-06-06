पाटस येथील मारहाण-गोळीबार प्रकरणाचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल, 18 जणांवर गुन्हे दाखल; 9 जण अटकेत
दौंड तालुक्यातील पाटस येथील श्री सिमेंट कंपनीच्या सिमेंट वाहतुकीच्या वादातून दोन गटांमध्ये गंभीर वाद निर्माण झाला होता. या वादाचं रुपांतर भीषण हाणामारीत आणि गोळीबारात झालं.
Published : June 6, 2026 at 8:00 PM IST
पुणे : दौंड तालुक्यातील पाटस इथं घडलेल्या मारहाण आणि गोळीबार प्रकरणी दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल केल्या आहेत. याबाबतची माहिती यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दिली. या प्रकरणात दोन्ही गटांतील एकूण 18 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 9 जणांना अटक करण्यात आली असून काही आरोपी अद्याप फरार आहेत. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असून उर्वरित आरोपींनाही लवकरच ताब्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दिली.
नेमकी घटना काय? : वास्तविक, दौंड तालुक्यातील पाटस येथील श्री सिमेंट कंपनीच्या सिमेंट वाहतुकीच्या वादातून दोन गटांमध्ये 5 जून रोजी गंभीर वाद निर्माण झाला. या वादाचं रुपांतर भीषण हाणामारीत झालं. हाणामारीनंतर एका तरुणानं गोळीबार केल्याची घटना घडली. गोळीबारानंतरही दोन्ही गटांकडून मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली होती. घटनेनंतर यवत पोलिसांनी वेगानं तपासाची सूत्रे हलवत संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलं. याप्रकरणी यवत पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
पाटस येथील सूरज राजेंद्र कु-हाडकर यांच्या फिर्यादीवरून 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये संतोष बाळकृष्ण कडू (रा. बेटवाडी, ता. दौंड, जि. पुणे), आण्णा बाबू गायकवाड, रावसाहेब गंगाराम पालवे, सुधीर आण्णा फुलमाळी, रामा बाजीराव गायकवाड आणि अनिल रामा गायकवाड (सर्व रा. जोशीवस्ती, ढोकराई फाटा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच अन्य पाच अनोळखी व्यक्तींविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तर संतोष बाळकृष्ण कडू यांच्या फिर्यादीवरून 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये सूरज राजेंद्र कुऱ्हाडकर, अजय धोत्रे आणि अनिल चव्हाण (सर्व रा. पाटस) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. श्रीकांत पवार हा अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. याशिवाय तीन अनोळखी व्यक्तींविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 18 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास यवत पोलीस करीत आहेत.
घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल : या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फुटेजमध्ये तरुणांचा एक गट दोन तरुणांना बेदम मारहाण करत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यानंतर एका तरुणानं त्याच्याकडील रिव्हॉल्व्हरमधून गोळीबार केल्याचेही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार नेमका कशा पद्धतीने घडला, याबाबत काही बाबी समोर येत आहेत.
तपासातून अनेक बाबी उघड होण्याची शक्यता : या प्रकरणाच्या पुढील तपासातून नेमक्या कोणत्या कारणामुळे वाद इतका टोकाला गेला, बाहेरून आलेले तरुण पाटसमध्ये येऊन मारहाण का करत होते? त्यांना स्थानिक पातळीवर कोणाचा पाठिंबा होता का? तसंच गोळीबार करणाऱ्या तरुणांकडे शस्त्र कोठून आलं आणि गोळीबार करण्यामागील नेमकं कारण काय होतं? याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. सध्या या घटनेबाबत परिसरात विविध चर्चांना उधाण आलं असून पोलीस तपासाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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