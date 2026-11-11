ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये हवेत फटाके फोडणाऱ्या 18 जणांविरोधात गुन्हे दाखल
तसेच परिसरात धोकादायक आतषबाजी करणाऱ्या एकूण 18 जणांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे.ठाण्यातील वागळे परिसरात आकाशात उडणाऱ्या फटाके वाजवण्याबाबतचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.
Published : November 11, 2026 at 2:00 PM IST
ठाणे- ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील वैतीवाडी आणि रामचंद्रनगर येथे नियमांचे उल्लंघन करून हवेत फटाके उडवणाऱ्या 2 जणांविरोधात वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात BNS कलम 287, 288 आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 51(B) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच परिसरात धोकादायक आतषबाजी करणाऱ्या एकूण 18 जणांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे.
ठाण्यातील वागळे परिसरात आकाशात उडणाऱ्या फटाके वाजवण्याबाबतचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. कलम 287,288 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, माजी महापौर अशोक वैती यांच्या कार्यालयाबाहेर आकाशात उडणाऱ्या फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली होती, या संदर्भात देखील एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई : जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जारी केलेल्या मनाई आदेशानुसार, ठाणे जिल्ह्यातील मोठ्या इमारतींचा परिसर, पार्किंगच्या जागा तसेच मोकळ्या जागांमध्ये हवेत उडणारे फटाके आणि रॉकेट्स उडविण्यास मनाई राहणार आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी हे आदेश लागू असतील. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, समूह अथवा संस्थांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांची सुरक्षितता आणि आगीच्या दुर्घटनांना प्रतिबंध या बाबींना प्राधान्य देत ठाणे महानगरपालिका प्रशासनानेही नागरिकांना अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याचे आणि फटाके फोडताना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
महापालिका क्षेत्रात काटेकोर अंमलबजावणी – आयुक्त सौरभ राव : जिल्हाधिकाऱ्यांनी रॉकेट आणि तत्सम उडत्या फटाक्यांच्या वापराबाबत जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाची ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त सौरभ राव यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. रॉकेट आणि तत्सम उडत्या फटाक्यांच्या वापरावर घालण्यात आलेल्या प्रतिबंधाबाबत विक्रेत्यांना स्पष्टपणे अवगत करावे, असे निर्देश सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व प्रभाग समित्यांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रहिवासी परिसरांमध्ये या आदेशाची माहिती पोहोचवावी. आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी स्थानिक स्तरावर नियमित पाहणी करावी आणि आवश्यक समन्वय साधावा. गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना द्याव्यात, असेही आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
आगीच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी अग्निशमन विभागाकडून विशेष दक्षता : दिवाळीच्या कालावधीत आगीच्या संभाव्य घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी अग्निशमन विभागाने विशेष दक्षता घ्यावी. शहरातील सर्व अग्निशमन केंद्रे सतर्क ठेवून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश अग्निशमन विभागाला देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन होणाऱ्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने त्याची माहिती परवाना विभाग आणि संबंधित प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्तांना द्यावी, त्यानुसार सहायक आयुक्तांनी प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर अधिनियमानुसार तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांची सुरक्षितता आणि शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने पालन करावे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देश आयुक्त सौरभ राव यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.
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