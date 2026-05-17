खरात प्रकरणानंतर दोन महिन्यात 35 भोंदूबाबांवर गुन्हे दाखल; अंनिसकडून यादी जाहीर

भोंदूबाबा अशोक खरातसह 25 भोंदूबाबावर दोन महिन्यांमध्ये गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं जाहीर केली. यामधील भोंदूबाबा कोण आहेत, हे जाणून घ्या

Cases Filed Against 35 Godmen in Maharashtra
संग्रहित-भोंदू बाबा (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 17, 2026 at 10:09 PM IST

नाशिक- राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात तक्रार दाखल दाखल होऊन आज दोन महिने पूर्ण झाले आहे. या प्रकरणानंतर दोनच महिन्यात पोलिसांनी राज्यात 35 भोंदूबाबांविरोधात गुन्हे दाखल करत त्यांचे दरबार उधळून लावले आहेत. याबाबत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं गुन्हे दाखल झालेला भोंदूबाबांची यादी जाहीर केली आहे.

नाशिकयेथे घडलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातच्या प्रकरणानंतर दोन महिन्यात राज्यात 35 भोंदूबाबा विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होणं ही पुरोगामी विचारांनी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी चिंतेत टाकणारी आणि विचार करायला लावणारी ही घटना आहे. काही ठिकाणी उत्स्फूर्त तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नानं हे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात बहुतांश सर्वच धर्मातील भोंदूबाबा विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. भोंदू बाबांनी ग्रामीण भागासह आणि शहरी भागातील महिलांसह पुरुषांची फसवणूक केल्याचं या घटनांवरून उघड झालं आहे. विशेषत: यात महिलांवरील शाररिक शोषणासह आर्थिक लुटीचं प्रमाण अधिक आहे. भीतीपोटी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी अनेक पीडित समोर येण्यास घाबरत आहेत. भोंदूबाबा खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांना लढण्याची हिंमत निर्माण झाली आहे. त्यांना न्यायाची अपेक्षा पण निर्माण झाली आहे. इतरही आणखी पीडितांनी पुढे येण्याची गरज आल्याचं अंनिसनं म्हटलं आहे.


भोंदूबाबांच्या बहुतेक प्रकरणात महिलांचं लैंगिक शोषण झाल्याचं समोर आलं आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव किती फुटले आहे, याची राज्यभर चर्चा चालू आहे. अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं 18 वर्षे लढा दिला. या संघर्षानंतर 2013 मध्ये महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा, जादूटोणा आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2013’ हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरलं होतं. या कायद्याची प्रभावी अंबलबजवणी करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. असे असले तरी अंनिसची मर्यादा आणि क्षमता याचा विचार करता आपल्या पातळीवर त्याचे प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहे. हे गुन्हे जादूटोणा विरोधी कायदा किंवा इतर कायद्याच्या कलमाखाली दाखल झालेले आहेत, असं अंनिसनं म्हटलं आहे..



35 दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे:

  1. अशोक कुमार खरात , नाशिक
  2. गडगेबाबा राजेंद्र गडगे, संगमनेर , अहिल्यानगर
  3. चेतन सुनील माळी,मूर्तिजापूर, अकोला
  4. पंकज देवराम घोलप, येडगांव, पुणे
  5. मोहन मामा भोसले, कुर्डुवाडी,सोलापूर
  6. नाना बर्डे , आळे फाटा , पुणे
  7. ऋषिकेश वैद्य ,वसई ,मुंबई
  8. अल्ताफ रईस खान ,मालाड, मुंबई
  9. रिधम पांचाळ, मालाड, मुंबई
  10. गणेश शिंदे ,श्रीरामपुर, अहिल्यानगर
  11. अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा , नवी मुंबई
  12. विठोबा वाल्मीक जाट, सातपूर, नाशिक
  13. किसन तळपे मंदोशी, खेड
  14. महेशगिरी उर्फ महेश काकडे,लासलगाव ,नाशिक
  15. अब्दुल रशीद शेख, खालापूर, रायगड
  16. इरफान नियाज अहमद , कांदिवली , मुंबई
  17. अनिल सोलोमन सिंग( पादरी), पुणे
  18. शिवराम पराश सावर, पालघर
  19. अल्ताफ हसन मदारी, जळगाव
  20. नाना महाराज उर्फ गुरु माऊली वीरकर, टेंभुर्णी . सोलापूर
  21. पिंटू धुमाळ बारामती, पुणे
  22. हेमदास किसन बावणे,अड्याळ, भंडारा
  23. चंद्रकांत राजेंद्र माळी , इगतपुरी, नाशिक
  24. अशोक मधुकर आढाव, श्रीरामपूर,अहिल्यानगर
  25. औदुंबर गडदे, स्वारगेट, पुणे
  26. नवनाथ गवळी, खेड, पुणे
  27. शाहिद शेख, खडकपाडा,कल्याण
  28. शिव भाऊ सोनवणे, सर्जेपुरा, अहिल्यानगर
  29. ज्ञानेश्वर नागोराव कोरडे, बिलोली, नांदेड
  30. रमेश गुप्ता , मालाड , मुंबई
  31. हरिगिरी दत्तगिरी महाराज , भाग्यनगर, नांदेड
  32. मंजुनाथ शेट्टी उर्फ दीक्षित , ठाणे
  33. कृष्णा उर्फ भगत सुभाष चित्ते, पश्चिम देवपूर, धुळे
  34. यशवंत एकनाथ थोरात, पारनेर, अहिल्यानग
  35. श्याम महाराज राठोड , दिघी , पुणे

भोंदूबाबा सर्वच धर्मात- "दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरून असे स्पष्ट होतंय की, ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागात भोंदूगिरीचे प्रकार समोर आले आहेत. बहुतांश सर्वच धर्मात गुन्हे दाखल झाल्यानं हिंदू धर्मातच अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम होते, हा काहींचा दावा फोल ठरला आहे", असं अंनिसचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटलं आहे.

