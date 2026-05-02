एक महिन्यात राज्यात 13 भोंदूबाबांच्या विरोधात गुन्हे दाखल, अंनिसची माहिती

नाशिकच्या भोंदू बाबा खरातवरील कारवाईनंतर अंद्धश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला धार आली आहे. एक महिन्यात राज्यात 13 भोंदू बाबांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

कारवाई करण्यात आलेले भोंदू बाबा (ETV Bharat)
Published : May 2, 2026 at 8:37 AM IST

नाशिक - राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर एकच महिन्यात पोलिसांनी राज्यात 13 भोंदूबाबांचा दरबार उधळून लावला आहे. यात बहुतेक प्रकरणात महिलांचं लैंगिक शोषण झाल्याचं समोर आलं आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव किती फुटले आहे, याची राज्यभर चर्चा होत आहे.



मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर यांच्या प्रयत्नामुळे 2013 मध्ये देशात पहिल्यांदा राज्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा कायदा लागू करण्यात आला. नरबळी, अघोरी प्रथा आणि काळ्या जादूद्वारे होणारी फसवणूक रोखणारा आणि समाजाला सकारात्मक दिशा देणारा हा कायदा आहे. मात्र या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचं भोंदूबाबांनी केलेल्या अत्याचार, फसवणुकीच्या घटनांवरून समोर आलं आहे. भोंदू बाबांनी ग्रामीण भागासह शहरी भागातील महिला, पुरुषांना गंडवल्याचं अनेक घटनांवरून उघडकीस आलं आहे. भीतीपोटी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी अनेक पीडित महिला अनेक वर्षापासून भोंदू बाबाकडून होणारा छळ सहन करत होत्या. अशात खरातचे कारनामे दिवसेंदिवस समोर येत असताना आता राज्यातील इतरही भोंदू बाबांचे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. कृष्ण, महादेवाचा अवतार असल्याचं सांगत अनेकांवर अत्याचार, फसवणूक करणाऱ्या 13 भोंदूबाबांवर महिन्याभरात राज्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.



खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांना लढण्याची हिंमत निर्माण झाली आहे. त्यांना न्यायाची अपेक्षा पण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी उत्स्फूर्त तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नाने गुन्हे दाखल झाले आहेत. इतरही आणखी पीडितांनी पुढे यावे, असं आवाहन अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी केलं आहे.


गेल्या एक महिन्यातील दाखल गुन्हे:
१) अशोक कुमार खरात, नाशिक
२)गडगेबाबा (राजेंद्र गडगे), संगमनेर, अहिल्यानगर
३) चेतन सुनील माळी (मूर्तिजापूर, अकोला)
४) पंकज देवराम घोलप, (येडगांव, पुणे)
५) मनोहर मामा भोसले, (कुर्डूवाडी, सोलापूर )
६)नाना बर्डे, (आळे फाटा , पुणे)
७) ऋषिकेश वैद्य (वसई, मुंबई)
८) अल्ताफ रईस खान (मालाड, मुंबई)
९) रिधम पांचाळ (मालाड, मुंबई)
१०) गणेश शिंदे ( श्रीरामपूर, अहिल्यानगर)
११) अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा, नवी मुंबई
१२) विठोबा वाल्मीक जाट, सातपूर, नाशिक
१३) किसन तळपे मंदोशी, खेड
१४ ) महेशगिरी (महेश काकडे) निफाड, नाशिक

