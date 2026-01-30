ETV Bharat / state

छ. संभाजीनगर विमानतळावर प्रवाशाच्या बॅगमध्ये आढळले जिवंत काडतूस, गुन्हा दाखल

प्रवाशाजवळ जिवंत काडतूस सापडल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर उघडकीस आली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Chhatrapati SambhajiNagar Airport
छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ इमारत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 10:20 AM IST

1 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर - दिल्लीच्या दिशेनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाजवळ जिवंत काडतूस सापडल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर उघडकीस आली. रमेशकुमार साखरणी असं या प्रवाशाचं नाव असून, सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीनं त्याला ताब्यात घेऊन सिडको एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून रमेशकुमार हा जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना भेट देऊन परतत असताना त्याच्याकडं काडतूस आढळून आले. हे काडतूस कुठून आले? कसे आले? याबाबत माहिती समोर आली नसून, तपास सुरू असल्याचं प्रभारी पोलीस निरीक्षक सोमनाथ जाधव यांनी सांगितलं.

प्रवाशांकडं जिवंत काडतूस - रमेशकुमार तिरथदास साखरणी (वय 60) नॉर्थ वेस्ट एन सिटी, दिल्ली येथील रहिवासी असून मोबाईल व्यापारी असल्याची माहिती त्यानं पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी 'सीआयएसएफ'चे पोलीस उपनिरीक्षक हुनमान साहाय मीना यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, सदरील प्रवासी 28 जानेवारीला सकाळी 8 वाजून 40 मिनिटांनी चिकलठाणा विमानतळावर आला. त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक हे कर्तव्य बजावत होते. सेक्युरिटी होल्ड भागामध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रवाशांची तपासणी दरम्यान सदर प्रवासी रमेशकुमार याच्याकडं परवाना नसताना बंदुकीचं जिवंत काडतूस बाळगून असल्याचं आढळून आलं.

गुन्हा दाखल होत तपास सुरू - विमान प्रवास करण्याच्या उद्देशानं विमानतळ इमारतीत प्रवेश केला. याप्रकरणी भारतीय शस्त्र अधिनियमांतर्गत सिडको एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी प्रभारी पोलीस निरीक्षक सोमनाथ जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक काळे हे पुढील तपास करत आहेत.

देवदर्शनाला प्रवासी आला होता महाराष्ट्रात - रमेशकुमार याच्या मुलाचा दिल्लीत मोबाईल विक्रीचा मोठा व्यवसाय असून, तो प्रवासी स्वतः एका इंग्रजी वृत्तपत्रातून सेवानिवृत्त झाला असल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली. 25 जानेवारीला सांगलीमध्ये एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी तो महाराष्ट्रात आला होता. त्यानंतर भीमाशंकर, शिर्डी आणि घृष्णेश्वर येथील देवदर्शन करून 28 जानेवारीला दिल्लीला परत जाण्यासाठी तो निघाला होता. यादरम्यानच्या काळात त्यानं त्याच्याकडं असलेली हॅन्डबॅग काही ठिकाणी मंदिराच्या बाहेर ठेवली होती, अशी माहिती चौकशी दरम्यान त्यानं दिली. पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.

