पुण्यातील अतिक्रमण कारवाईदरम्यान दगडफेक झाल्यानंतर गुन्हा दाखल; मनपा आयुक्तांनी कारवाईमागील भूमिका केली स्पष्ट
पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील विविध भागात अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. अतिक्रमण काढत असताना दगडफेक झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : November 23, 2026 at 8:18 PM IST
पुणे- हडपसर येथील सय्यदनगर, गंगा व्हिलेज, हांडेवाडी रोड या ठिकाणचे अतिक्रमण काढत असताना जेसीबीवर दगडफेक करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून अतिक्रमणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. दगडफेकीनंतर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी दिली.
गेल्या आठवड्यापासून शहरातील विविध भागात महानगरपालिकेच्या वतीनं अतिक्रमण विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे शहर शंभर टक्के अतिक्रमण मुक्त करण्याचा प्रशासनानं निर्धार केला आहे. त्यानुसार शहरातील विविध भागात कारवाई होताना पाहायला मिळत आहे.
This drive has been taken up to fulfill Honourable CM’s Vision of Making पुणे City the most liveable City in the Country. Our drive is not limited to only removing encroachment but also to ensuring world-class footpath, traffic decongestion and developing functional public space in the city . PMC aims to work to mitigate all the gaps . Govt of India and Govt of Maharashtra sanctioned 2300 Crores for water supply, drainage and storm water in the new villages . We are taking up the projects worth 60 thousand crores for HCMTR, Ring Road and Tunnels . For the first time we are makingw City Aesthetics cell . We have opened a separate budget head for footpath , road shoulders , islands and common facades . There is no denial from our side that we have not done enough and there are discrepancies but now we will witness the things which are ‘best ever possible’ . Honourable CM has also held a special meeting to mitigate the possible water crisis in PMR in the future. A long-term planning has been given and we are working on it . PMC is working with a saturation approach ! 🙏— Office of PMC Commissioner (@navalMH) November 23, 2026
पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करून अतिक्रमण विरोधातील कारवाईबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, पुणे शहराला राहण्यासाठी देशातील सर्वोत्तम शहर बनवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहीम केवळ अतिक्रमणे हटवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर शहरात जागतिक दर्जाचे पदपथ (फूटपाथ) उपलब्ध करून देणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि उपयुक्त सार्वजनिक जागा विकसित करणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC) सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पावसाळी पाणी निचरा (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) प्रणालीसाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनं 2300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
एचसीएमटीआर (HCMTR), रिंग रोड आणि बोगद्यांच्या (टनेल्स) निर्मितीसाठी 60 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेत आहोत. 'सिटी एस्थेटिक्स सेल' (शहरी सौंदर्यकरण कक्ष) स्थापन करत आहोत. पदपथ, रस्त्याच्या कडेचा भाग, ट्रॅफिक आयलंड्स आणि इमारतींचे दर्शनी भाग ( facades) यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पुरेशी कामे केली नाहीत किंवा काही त्रुटी राहिल्या आहेत, हे आम्ही नाकारत नाही. परंतु सर्वोत्तम दर्जाची कामे पाहायला मिळतील, असा विश्वास पुणे मनपा आयुक्तांनी नागरिकांना दिला आहे. पुणे महानगर प्रदेशात (PMR) उद्भवू शकणारी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक विशेष बैठक घेतली होती. त्या अनुषंगाने दीर्घकालीन नियोजन करण्यात आल्याचं आयुक्त नवल किशोर राम सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये सांगितलं.
व्यापाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त- पुण्यातील लक्ष्मी रोड येथे देखील अतिक्रमण काढण्यासाठी 20 नोव्हेंबर रोजी कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी कारवाईला विरोध करत नाराजी व्यक्त केली होती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या मुख्य सभेत भारतीय जनता पक्षातील नगरसेवक यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन रोड येथील अतिक्रमणच्या संदर्भात आंदोलन केल होतं. यानंतर सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांनी प्रशासनाला या संदर्भात विचारला. त्यानंतर शहरात अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाली. महापालिकेच्या प्रशासनाकडून पुण्यातील लक्ष्मी रोड येथे अतिक्रमण कारवाई करत असताना चुकीच्या पद्धतीनं कारवाई होत असल्याचं व्यापाऱ्यांनी म्हटलं. तर पुणे सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनीदेखील महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
महापालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी काय सांगितलं?- महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम शुक्रवारी म्हणाले की, पुणे शहर शंभर टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा निर्धार आहे. पुण्यातील अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पादचारी धोरण राबवणारे पुणे देशातील पहिले शहर आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी फुटपाथवर अतिक्रमण झाल्यानं पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच नाही. केवळ फुटपाथवरील अतिक्रमण हटवून प्रश्न सुटणार नाही. व्यापारी भागांमध्ये इमारतींसमोरील मोकळ्या जागाही अतिक्रमणमुक्त करणार आहेत. तसेच अतिक्रमणामुळे काही ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना घटनास्थळी वेळेत पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. महापालिकेची परवानगी असलेल्या पथारी विक्रेत्यांवर कारवाई होणार नाही. मात्र, अनधिकृत पथारी विक्रेत्यांवर कारवाई करणार आहे. तसेच कोणत्याही राजकीय किंवा अन्य दबावाला बळी न पडता कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पुणे शहर पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त होईपर्यंत मोहीम सुरूच राहणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या तब्बल 25 एकर जागेवर भूमाफियांनी बेकायदा कब्जा केला आहे. यात उद्याने, मैदाने, शाळा आणि दवाखाने यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या 60 भूखंडांचा समावेश आहे. या जागांची किंमत शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात असल्यानं महापालिकेनं कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.