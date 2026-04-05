महाडमधील शिक्षकाचा अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार, गुन्हा दाखल
रायगडमध्ये शिकवणीच्या शिक्षकानंच विद्यार्थ्याचा विश्वासघात करत त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय.
Published : April 5, 2026 at 6:57 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील महाडमधून गुरु-शिष्याच्या नात्याला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आलीय. खासगी शिकवणीच्या शिक्षकानंच विद्यार्थ्याचा विश्वासघात करत त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. या घटनेमुळं परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी महाड पोलिसांनी क्लास शिक्षकावर गुन्हा दाखल केलाय. या घटनेमुलं पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
विद्यार्थ्याचा गैरफायदा घेतला - महाड शहरातील खासगी क्लासेसमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. पीडित विद्यार्थी हा इयत्ता दहावीमध्ये शिकत होता. 2024-25 या कालावधीत ही घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. क्लासचे मालक आणि शिक्षक सुनील गांधी यांनी विद्यार्थ्याचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
अश्लील कृत्य केल्याचं तक्रारीत नमूद - शिक्षकानं विद्यार्थ्याशी अयोग्य वर्तन करत त्याच्याशी अश्लील कृत्य केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं. तसंच क्लासच्या वरच्या मजल्यावर नेऊन जबरदस्तीनं गैरवर्तन केल्याचाही आरोप आहे. या प्रकारामुळं पीडित विद्यार्थी मानसिक धक्क्यात गेला असून, कुटुंबीयांनी पुढं येत पोलिसात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता तसंच बालकांचं लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
“अल्पवयीन मुलाच्या तक्रारीवरून पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाया केल्या जात आहेत.” - संदीप भोसले, पोलीस निरीक्षक, महाड पोलीस ठाणे
सतर्क राहण्याची गरज - दरम्यान, या घटनेमुळं शिक्षण क्षेत्रातील सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, पालकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. पुढील तपास महाड पोलीस करत आहेत.
