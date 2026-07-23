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बंदुकीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी आणि अत्याचार, शिंदे सेनेचे नेते सागर बेग यांच्यासह तिघांवर गुन्हा

बेग बंधुंनी बंदुकीचा धाक दाखवला. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच बेग ग्रुपमध्ये असलेल्या बाळू साळवे याच्यासह संबंध ठेवण्यासाठी भाग पाडल्याचा आरोप पीडितेकडून करण्यात आला.

Shrirampur Police Station
श्रीरामपूर पोलीस स्टेशन (ETV BHARAT REPOTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 1:37 PM IST

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अहिल्यानगर : हिंदुत्ववादी चेहरा आणि शिंदे शिवसेनेचे आक्रमक नेते म्हणून ओळख असलेले श्रीरामपूर शहरातील सागर बेग यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. जहाल हिंदुत्ववादी नेते सागर बेग आणि त्यांचा भाऊ सोनू बेग यांच्याविरोधात थेट आर्म्स ॲक्टसह गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. नक्की प्रकरण काय आहे? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.

नक्की प्रकरण काय? : पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सागर बेग आणि सोनू बेग या दोघांनी तिला बंदुकीचा धाक दाखवला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर बेग ग्रुपमधील पंटर बाळू साळवे याच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. तसेच बाळू साळवे याने आपल्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोपही पीडितेकडून करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरुन या प्रकरणी बाळू साळवे याच्याविरोधात बलात्काराचा तर सागर बेग आणि सोनू बेग यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या BNS संबंधित कलमांसह आर्म्स ॲक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

झिरो एफआयआर : सदर प्रकरण हे श्रीरामपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येतं. त्यामुळे शिर्डी पोलिसांनी या प्रकरणी झिरो एफआयआर दाखल केलं. त्यानंतर हे झिरो एफआयआर श्रीरामपूर शहर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांकडून आता कसून तपास केला जात आहे.

बेग यांच्या अडचणीत वाढ : सागर बेग यांची राज्यात शिंदे सेनेचा आक्रमक चेहरा म्हणून ओळख आहे. बेग विविध मोर्चे आणि आंदोलनांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी श्रीरामपूर येथील हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबया यांच्या हत्या प्रकरणातही बेग टोळीवर गंभीर आरोप करण्यात आले. त्यावेळी स्थानिक आमदार हेमंत ओगले यांनी बेग बंधूंना गुन्हेगारांचे आका म्हणत त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली होती. यापूर्वीच सोनू बेग याला पोलिसांनी अटक केली आहे. आता दाखल झालेल्या या नव्या गुन्ह्यामुळे सागर बेग आणि त्यांच्या साथीदारांच्या कायदेशीर अडचणीत अधिकच भर पडली आहे. या प्रकरणात तपासादरम्यान आणखी कोणती माहिती मिळते याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.

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Last Updated : July 23, 2026 at 1:37 PM IST

TAGGED:

SHRIRAMPUR
CRIME
श्रीरामपूर
अहिल्यानगर
SHRIRAMPUR

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