पुण्यात रॅपिडो कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल, प्रशासनाकडून कंपन्यांना तात्काळ सेवा थांबवण्याचे निर्देश
पुण्यात 'रॅपिडो' सारख्या काही कंपन्या अधिकृत परवाना नसताना शहरात पायलट बेसिसवर टू व्हीलर सेवा चालवत आहेत आणि प्रशासनाने या कंपन्यांना तात्काळ सेवा थांबवण्याचे निर्देश दिलेत.
Published : October 17, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 12:45 PM IST
पुणे: पुणे शहरात 'रॅपिडो' सारख्या काही कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचा अधिकृत परवाना नसताना शहरात पायलट बेसिसवर टू व्हीलर सेवा सुरू केली आहे आणि ही रॅपिडो सेवा बंद करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिलेले असताना रॅपिडो सेवा चालविणाऱ्या रोपन ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. कंपनीविरोधात पुण्यातील विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणी पुण्यातील विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार : पुणे शहरात 'रॅपिडो' सारख्या काही कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचा अधिकृत परवाना नसताना शहरात पायलट बेसिसवर टू व्हीलर सेवा सुरू केली आणि प्रशासनाने या कंपन्यांना तात्काळ ही सेवा थांबवण्याचे निर्देश दिलेत. जोपर्यंत त्यांना कायदेशीर परवाना मिळत नाही तोपर्यंत त्यांनी अशी सेवा चालवू नये अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा आदेश दिलेला असताना पुण्यात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या रॅपिडो कंपनीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या पथकाने स्वतः रॅपिडो अॅपवरून बाइक राइड बुक करून केलेल्या तपासणीच्या आधारे ही तक्रार देण्यात आली. त्यानंतर संबंधित दुचाकी ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली आहे.
शासनाची आणि प्रवाशांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप : पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील मोटार वाहन निरीक्षक प्रसाद गोवर्धन सुरवसे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिलीय, त्यावरून कंपनीकडून विनापरवाना प्रवासी वाहतूक करून शासनाची आणि प्रवाशांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. पुणे शहरात रॅपिडो अॅपच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कथित बेकायदा प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार मोटार वाहन निरीक्षक गस्त घालत होते आणि सुरवसे यांनी स्वतःच्या मोबाइलमधील रॅपिडो अॅपवरून कॉमर्सझोन, येरवडा ते कोथरूड बस डेपो अशी बाइक राइड बुक केली. या प्रवासासाठी अॅपवर 13 किलोमीटर अंतर आणि 179 रुपये भाडे दाखविण्यात आलं आणि या दुचाकीवर मोटार वाहन कायद्यानुसार चालान देण्यात आले. त्यानंतर ती ताब्यात घेऊन विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली आहे.
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