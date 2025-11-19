पाकिस्तानच्या घोषणा पडल्या महागात; जितेंद्र आव्हाडांच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शमीम खान यांनी आंदोलनाl पाकिस्तानच्या समर्थनाथ घोषणा दिल्या होत्या. याप्रकरणी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात मुंब्रा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published : November 19, 2025 at 10:12 PM IST
ठाणे : पाकिस्तान धार्जिण्या घोषणा करत शत्रूचा उदो-उदो करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सात महिन्यांपूर्वी पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर मुंब्रा इथं काढलेल्या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कळवा - मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान यांनी वादग्रस्त घोषणा दिली होती. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समोर झालेल्या घोषणाबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शमीम खान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यामुळं राजकारण चांगलच रंगलं आहे.
या संदर्भात बजरंग दलाकडून तक्रार देण्यात आलेली आहे. त्यावर मुंब्रा पोलिसांनी शमीम खान यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास आम्ही करत आहोत. अनिल शिंदे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
पाकिस्तानविरोधात काढला होता मोर्चा : पहलगाम हल्ल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुंब्य्रात पाकिस्तानविरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी शमीम खान यांनी पाकिस्तानच्या समर्थनाथ घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. त्यावेळी चूक लक्षात येताच त्यांनी त्वरित पाकिस्तान विरोधात 'दहशतवाद्यांना फाशी द्या' अशा घोषणा दिल्या.
शमीम खान यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल : जुना व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानं मोठा वादंग उठला आहे. हिंदू संघटनेचे दीपक पांडे यांनी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात शमीम खान यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. यासंदर्भात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. "शमीम खान यांनी चुकून अशी घोषणा दिली असेल तर त्यांनी माफी मागून हा विषय संपायला हवा. आता निवडणूक आल्यानं असे मॉर्फ व्हिडिओ होत राहतील," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी याचा निषेध केला.
व्हायरल व्हिडिओनंतर रंगलं राजकारण : "शमीम खान यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या असून पाकिस्तानच्या समर्थनाथ घोषणा देणाऱ्या शमीम खान यांच्या पाठीशी कोण आहे? त्यांची चौकशी व्हावी. तसंच या देशद्रोह्यांना कायदा सुव्यवस्थेचा माज दाखवणं गरजेचं आहे. या व्हिडिओमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा खरा चेहरा समोर आला असून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला पाहिजे," अशी मागणी निरंजन डावखरे यांनी केली.
पाकिस्तानच्या समर्थनाथ घोषणा देणाऱ्या व्यक्तींना पक्षातून काढलं पाहिजे : "पाकिस्तानच्या समर्थनाथ घोषणा देणाऱ्या व्यक्तींना पक्षातून काढलं पाहिजे," अशी मागणी भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी केली.
गुन्हेगाराला पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे : "गुन्हेगारासोबत गुन्हेगाराला पाठीशी घालणाऱ्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. आमदार जितेंद्र आव्हाड जर अशा गोष्टींना खतपाणी घालत असतील तर त्यांना आमदार म्हणून राहण्याचा अधिकार नाही," अशी टीका खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली. "या संदर्भात बजरंग दलाकडून तक्रार देण्यात आलेली आहे. त्यावर मुंब्रा पोलिसांनी शमीम खान यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास आम्ही करत आहोत," असं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी सांगितलं.
