वादग्रस्त वक्तव्यानंतर संजय राऊत अडचणीत; सोलापुरात गुन्हा दाखल
जयकुमार गोरे यांच्यावरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर सोलापुरात संजय राऊतांविरोधात (Sanjay Raut) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : August 2, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:42 PM IST
सोलापूर : शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांच्याविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानं सोलापुरात भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जय कुमार गोरे हे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यानं सोलापुरात त्यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. त्यामुळं सोलापुरात संजय राऊत यांच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
संजय राऊतांविरोधात गुन्हा दाखल : भाजपाचे नगरसेवक मनीष केत यांनी रविवारी दुपारी फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली. या फिर्यादीवरून संजय राऊत यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 356(2) आणि 352 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राऊत यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रात प्रथमच सोलापुरात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
सोलापुरात संतप्त प्रतिक्रिया : सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या अवमानकारक वक्तव्यामुळं सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात विविध स्तरांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी सकाळी संजय राऊत यांच्या पुतळ्याचं दहन करून निषेध नोंदविला. त्यानंतर भाजपाचे नगरसेवक मनीष केत यांनी फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात जाऊन फिर्याद दाखल केली.
भाजपात संजय राऊत यांच्या विरोधात नाराजी : भाजपाच्या म्हणण्यानुसार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात वक्तव्य करताना संजय राऊत यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरली. या निषेधार्थ सांगोला येथे भाजपा कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करत राऊत यांच्या पुतळ्याचं दहन केलं. मोहोळ तालुक्यातील अनगर येथेही भाजपा कार्यकर्त्यांनी पुतळा जाळून निषेध व्यक्त केला. दरम्यान, सोलापूर शहर मध्यचे भाजपा आमदार देवेंद्र कोठे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करत त्यांच्यावर जोरदार टीका केली.
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