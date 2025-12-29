ETV Bharat / state

भिवंडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांच्यासह चार जणांवर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल

माजी महापौर विलास पाटील यांच्यासह चार जणांवर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विना परवानगी रस्त्याचं काम केल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलीय.

निजामपुरा पोलीसठाणे
December 29, 2025

ठाणे : भिवंडी महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु अजून निवडणूक प्रचाराची रंगत चढणे बाकी असतानाच भिवंडीत आचारसंहिता भंग केल्या प्रकरणी माजी महापौर विलास पाटील आणि इतर चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.



पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी सात वाजता म्हाडा कॉलनी या भागात खडी टाकून रस्ता बनवण्याचं काम सुरू होतं. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ६ अंतर्गत प्रभाग क्रमांक १ मधील संगम पाडा रोड परिसरात हे काम सुरू असल्याबाबत तक्रार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे आल्यानंतर भरारी पथक क्रमांक ५ मधील कर्मचारी बिट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी तेथे रस्ता बनविण्याचं काम करणारे इरफान हबीब अन्सारी आणि डंपर चालक जाहिरुद्दीन जमीर अन्सारी यांना काम कोण करीत आहे, याबाबत विचारणा केली. त्यांनी तेथे उभ्या असलेल्या अब्दुल रज्जाक बेग या व्यक्तीकडे बोट दाखवून त्याने काम करण्यास सांगितलं असल्याचं भरारी पथकासमोर सांगितलं. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्यानं माजी कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील तसंच त्यांचा मुलगा मयुरेश यांनी या भागात रस्ता बनवण्याचं काम करण्यास सांगितल्याचं स्पष्ट केलं.


आचारसंहिता भरारी पथकानं हे काम बंद पाडून भरारी पथक प्रमुख हनुमान म्हात्रे यांनी निजामपूर पोलीस ठाण्यात विलास पाटील, मयुरेश पाटील यांसह इरफान हबीब अन्सारी तसंच जाहिरुद्दीन जमीर अन्सारी अशा चार जणांनी रस्त्याचं काम करून मतदार यांना मतदान करावं या उद्देशानं निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता आचार संहिता दरम्यान सार्वजनिक रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करत आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार दिली.



या तक्रारीवरून निजामपूर पोलीस ठाण्यात चार जणांविरोधात भा. न्या. संहिता कलम २२३,२८५ लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम १२३ सह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भिवंडीत दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा असून अजून पुढील काळात अनेक वादंगाचे प्रसंग प्रभाग क्रमांक एक सह अनेक भागात घडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येणार असल्यानं निवडणूक यंत्रणेसह पोलीस प्रशासनास सतर्क राहण्याची गरज असणार आहे.

