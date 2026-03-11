ETV Bharat / state

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या पतीविरोधात गुन्हा दाखल, आत्महत्या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

नाशिकमधील डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या पतविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची कुटुंबीयांनी मागणी केली आहे.

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर
डॉक्टर मनीषा जेजुरकर (File image)
नाशिक - डॉ. मनीषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणी अखेर त्यांचे पती जिल्हा रुग्णालयाचे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर निलेश जेजुरकर यांच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करून डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांना न्याय द्यावा अशी मागणी सिन्नर तालुक्यातील जोगलटेंभी येथील ग्रामस्थांनी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.


डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी डी के नगर, गंगापूररोड येथील फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना 6 मार्च रोजी घडली होती. या प्रकरणी त्यांची बहिण रोहिणी थोरात यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सकाळी एकलहरे येथे नोकरीच्या ठिकाणी असताना भाऊ गौरवकडून बहीण मनीषा यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाल्याचं म्हटलय. थोरात तात्काळ गंगापूर रोड येथील घरी आले असता मनीषा बेशुद्ध अवस्थेत पडली असल्याचं दिसून आलं. भाऊ व पती यांच्या मदतीनं सिव्हिलमध्ये तिला दाखल करण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं होतं.


हत्या की आत्महत्या - डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांची अवस्था नाजूक झाली होती. त्यांच्या पतीची त्यांच्या एका सहकारी सोबत जवळीक वाढली होती. घरातील प्रत्येक गोष्ट ते तिला सांगत होते. तिच्या मनाप्रमाणे वागत होते. मनीषाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. आमची बहीण कधीही आत्महत्या करू शकत नाही. तिला बालपणापासून आम्ही ओळखतो. माझी बहीण तिच्या मुलांची तिच्या नवऱ्याची किती काळजी घ्यायची हे सर्वांना माहीत होतं. ही आत्महत्या आहे की हत्या याची चौकशी झाली पाहिजे, असं डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांची बहीण हर्षदा रसाळ यांनी म्हटलं आहे.


शवविच्छेदन अहवालावर संशय - सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डॉ. निलेश जेजुरकर आणि त्यांची सहकारी डॉ. स्वाती हे दोन्ही जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असल्यानं डॉ मनीषा यांच्या शवविच्छेदन अहवालावर आम्हाला संशय आहे. मनीषा जेजुरकर यांचे शवविच्छेदन रिपोर्ट्स बदलण्यात आलेत का? याबाबतही पोलिसांनी तपास करावा. पोलिसांनी सत्यापर्यंत पोहोचून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मनीषाचे भाऊ गौरव भास्कर यांनी केली आहे.


डॉक्टर निलेश जेजुरकर फरार - डॉ. निलेश जेजुरकर यांच्याविरुध्द गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते फरार आहेत. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर अहवाल पाठवला आहे. त्यानुसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल, असं जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सतीश शिंपी यांनी म्हटलं आहे.


शोधासाठी पथके रवाना - डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या फिर्यादीवरून त्यांचे पती डॉक्टर निलेश जेजुरकर यांच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. ते घटनेनंतर फरार झाले असून त्यांच्या शोधार्थ पोलीस पथके पाठवण्यात आली आहेत. त्यांना आम्ही लवकरच अटक करू असं गंगापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांनी म्हटलं आहे.

(टीप - जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा iCall, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन - 9152987821 सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते 10 पर्यंत उपलब्ध आहे.)


